Manifestacja w Śródmieściu. "Uwolnić Nawalnego", "za wolność naszą i waszą"

Protest online

Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, organizatorem jest stowarzyszenie "Za Wolną Rosję", które w opisie zachęca do dołączania do protestu online. Podkreśla też, że obowiązują ograniczenia w związku z pandemią i nie może być więcej niż pięć osób.

Aresztowanie i otrucie Nawalnego

Protesty w sprawie Nawalnego to echa zatrzymania polityka, do którego doszło 17 stycznia na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Przyleciał z Berlina, gdzie przebywał na rehabilitacji po tym, jak 20 sierpnia trafił do szpitala. Jak informowalismy na tvn24.pl, Nawalny poczuł się źle w samolocie lecącym z Tomska do Mokswy. Stracił wówczas przytomność i zapadł w śpiączkę. Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) potwierdziła 6 października, że Nawalnego próbowano otruć za pomocą bojowego środka porażającego układ nerwowy Nowiczok.