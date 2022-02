Manifestacja w centrum stolicy: Warszawa solidarna z Ukrainą

Napięcie na linii Rosja-Ukraina

Narasta napięcie na linii Rosja-Ukraina. Prezydent USA Joe Biden w czwartek rozmawiając z dziennikarzami, kiedy opuszczał Biały Dom, powiedział, że "wszystko wskazuje na to, że (Rosjanie - przyp. red.) są gotowi wkroczyć na Ukrainę". Dodał, że nie ma planu, by odbył rozmowę z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Jak ocenił, istnieje "bardzo wysokie ryzyko", że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie "operację pod fałszywą flagą", by wykreować pretekst do inwazji.