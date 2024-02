Manifestacja dotarła przed Sejm. "Ramię w ramię, Ukraińcy i Polacy, zjednoczeni jednym celem"

- Wy dzisiaj tu stoicie ramię w ramię, Ukraińcy i Polacy, zjednoczeni jednym celem, celem naszego zwycięstwa. I nie będzie to tylko zwycięstwo Ukrainy, to zwycięstwo będzie i Polski i całego wolnego świata, bo dzisiaj wspieranie Ukrainy w tej walce, to jest wspieranie wartości demokratycznych, to jest wspieranie całego wolnego świata - dodał.