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Śródmieście

Manifestacja PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Kaczyński: musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed wydarzeniami, które mają miejsce w Trybunale
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zebrali się w sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Organizatorzy manifestacji zapowiadali, że przychodzą "w obronie jego niezależności" i nie zgadzają się z działaniami koalicji rządzącej w tej sprawie. Przebieg zgromadzenia zabezpiecza policja.

W środę Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Ślubowania nie uznali ani prezes TK Bogdan Święczkowski, ani prezydent Karol Nawrocki. Przed Trybunałem protestują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele związanych z tą partią organizacji. W sobotę odbywa się manifestacja. Do udziału w niej zachęcał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, który ma zjawić się wśród protestujących.

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 14. Prawo i Sprawiedliwość określa je "manifestacją w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i polskich wartości".

Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: TVN24

Prezes PiS: musimy zabezpieczyć Polskę

Uczestnicy protestu w sobotę po południu zebrali się na ulicy Szucha, przed siedzibą TK. Przynieśli biało-czerwone flagi i transparenty.

- Musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami, jak te, które dzisiaj mają miejsce w gmachu, przed którym stoimy - mówił do uczestników manifestacji Jarosław Kaczyński.

Podziękował im także za przybycie. - Sądzę, że wszyscy polscy patrioci mogą się cieszyć, że jest tutaj naprawdę dużo ludzi - zauważył.

Jarosław Kaczyński na manifestacji przed siedzibą TK
Jarosław Kaczyński na manifestacji przed siedzibą TK
Źródło zdjęcia: TVN24

Przepychanki podczas protestów przed TK

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego od kilku tygodni odbywają się protesty środowisk sprzeciwiających się zmianom w tej instytucji. W ostatnich dniach demonstracje nasiliły się w związku ze ślubowaniem nowego sędziego Macieja Berka. Protestujący usiłowali między innymi blokować wjazd do siedziby instytucji, by uniemożliwić jego przybycie. Dochodziło również do przepychanek z policją.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyPrawo i Sprawiedliwość
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