Manifestacja PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym
W środę Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Ślubowania nie uznali ani prezes TK Bogdan Święczkowski, ani prezydent Karol Nawrocki. Przed Trybunałem protestują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele związanych z tą partią organizacji. W sobotę odbywa się manifestacja. Do udziału w niej zachęcał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, który ma zjawić się wśród protestujących.
Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 14. Prawo i Sprawiedliwość określa je "manifestacją w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i polskich wartości".
Prezes PiS: musimy zabezpieczyć Polskę
Uczestnicy protestu w sobotę po południu zebrali się na ulicy Szucha, przed siedzibą TK. Przynieśli biało-czerwone flagi i transparenty.
- Musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami, jak te, które dzisiaj mają miejsce w gmachu, przed którym stoimy - mówił do uczestników manifestacji Jarosław Kaczyński.
Podziękował im także za przybycie. - Sądzę, że wszyscy polscy patrioci mogą się cieszyć, że jest tutaj naprawdę dużo ludzi - zauważył.
Przepychanki podczas protestów przed TK
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego od kilku tygodni odbywają się protesty środowisk sprzeciwiających się zmianom w tej instytucji. W ostatnich dniach demonstracje nasiliły się w związku ze ślubowaniem nowego sędziego Macieja Berka. Protestujący usiłowali między innymi blokować wjazd do siedziby instytucji, by uniemożliwić jego przybycie. Dochodziło również do przepychanek z policją.