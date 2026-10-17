Śródmieście Manifestacja PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym Klaudia Kamieniarz |

Kaczyński: musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed wydarzeniami, które mają miejsce w Trybunale Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Ślubowania nie uznali ani prezes TK Bogdan Święczkowski, ani prezydent Karol Nawrocki. Przed Trybunałem protestują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele związanych z tą partią organizacji. W sobotę odbywa się manifestacja. Do udziału w niej zachęcał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, który ma zjawić się wśród protestujących.

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 14. Prawo i Sprawiedliwość określa je "manifestacją w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i polskich wartości".

Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: TVN24

Prezes PiS: musimy zabezpieczyć Polskę

Uczestnicy protestu w sobotę po południu zebrali się na ulicy Szucha, przed siedzibą TK. Przynieśli biało-czerwone flagi i transparenty.

- Musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami, jak te, które dzisiaj mają miejsce w gmachu, przed którym stoimy - mówił do uczestników manifestacji Jarosław Kaczyński.

Podziękował im także za przybycie. - Sądzę, że wszyscy polscy patrioci mogą się cieszyć, że jest tutaj naprawdę dużo ludzi - zauważył.

Jarosław Kaczyński na manifestacji przed siedzibą TK Źródło zdjęcia: TVN24

Przepychanki podczas protestów przed TK

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego od kilku tygodni odbywają się protesty środowisk sprzeciwiających się zmianom w tej instytucji. W ostatnich dniach demonstracje nasiliły się w związku ze ślubowaniem nowego sędziego Macieja Berka. Protestujący usiłowali między innymi blokować wjazd do siedziby instytucji, by uniemożliwić jego przybycie. Dochodziło również do przepychanek z policją.