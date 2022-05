Aria, Iga i Varso. Trzy sokoły z Pałacu Kultury dostały imiona i obrączki

Tegoroczne pisklęta to kolejne już dzieci Franka i Gigi, pary zajmującej gniazdo w centrum Warszawy, nad tarasem widokowym PKiN. Aria, Iga i Varso - bo tak je nazwano - zostały właśnie zaobrączkowane. - Z dumą zniosły ten prosty zabieg oraz wdzięcznie pozowały do zdjęć - przekazała stołeczna straż miejska.

Na obrączkowanie, które jest dużym wydarzeniem w świecie sokolników, zaproszono strażników z ekopatrolu. Ptaki wylęgły się w gnieździe nad tarasem widokowym PKiN pod koniec kwietnia. "Teraz, gdy podrosły, przyszła pora na ich obrączkowanie – to prosta metoda pozwalająca na identyfikację pochodzenia terytorialnego (w zależności od koloru obrączki wiadomo, czy sokół jest z terenów leśnych, górskich czy miejskich) i "wykluciowego"(czy zwierzę jest dzikie czy też z reintrodukcji)" - przypomina w komunikacie straż miejska.

Podlotki z Pałacu Kultury i Nauki otrzymały swoje oznakowania w kolorze niebieskim i żółtym, co oznacza, że to dzikie ptaki miejskie. Na obrączkach wygrawerowano też indywidualne oznaczenia – to dzięki nim będzie wiadomo, który ptak z jakiego kraju pochodzi.