Śródmieście Nowa twarz w ekipie Rafała Trzaskowskiego. Pokieruje Biurem Kultury Oprac. Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski przedstawił nowe zastępczynie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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"Do mojego zespołu w warszawskim ratuszu dołącza Magdalena Sroka" - poinformował we wtorek w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "To osoba z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu projektami kulturalnymi, także na szczeblu samorządowym" - zapewnił.

Nowa dyrektorka koordynatorka

W stołecznym ratuszu Sroka będzie pełnić funkcję dyrektorki koordynatorki do spraw kultury i równości. Będzie także pełnomocniczką prezydenta do spraw kobiet i równego traktowania. Oficjalnie stanowisko obejmie 9 września.

Po zmianach kadrowych z lipca 2026 roku nadzór nad Biurem Kultury pełnił bezpośrednio Rafał Trzaskowski. Wcześniej obszarem tym zajmowała się przez wiele lat wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra, która złożyła dymisję po aferze związanej ze Szpitalem Południowym. Razem z nią ze stanowiskiem pożegnała się Renata Kaznowska.

W połowie lipca Trzaskowski powołał w ich miejsce Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jendrysik.

Kim jest Magdalena Sroka?

Magdalena Sroka urodziła się 4 czerwca 1977 w Krakowie. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest menedżerką kultury, producentką i koordynatorką międzynarodowych projektów. W latach 2010–2015 pełniła stanowisko wiceprezydentki Krakowa ds. kultury i promocji miasta. W październiku 2015 r. została odznaczona Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Jak informuje w komunikacie stołeczny ratusz, w latach 1998–2003 Magdalena Sroka była związana z Biurem Festiwalowym Kraków 2000, w którym odpowiadała za projekty kulturalne realizowane w związku z otrzymanym przez Kraków tytułem Europejskiego Miasta Kultury. Współtworzyła także pierwszą strategię promocji Krakowa na lata 2003–2007 oraz uczestniczyła w budowaniu nowoczesnej marki miasta poprzez kulturę, dziedzictwo i wydarzenia artystyczne.

Rafał Trzaskowski i Magdalena Sroka Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Od 2004 roku była zawodowo związana z Warszawą, gdzie po przeniesieniu do stolicy Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena współtworzyła jego kolejne edycje. A w pierwszej połowie 2008 roku rozpoczęła współpracę z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

W 2008 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektorki Krakowskiego Biura Festiwalowego. W tym okresie współtworzyła m.in. koncepcję Festiwalu Conrada oraz współorganizowała Festiwal Miłosza. Stworzyła także Krakow Film Commission i Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie oraz była ekspertką Kongresu Kultury Polskiej. Jako dyrektorka KBF, a później zastępczyni prezydenta Krakowa odpowiadała za strategiczne działania związane z pozycjonowaniem Krakowa jako miasta literatury.

W 2015 roku ponownie związała się zawodowo z Warszawą – wygrała konkurs na stanowisko dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, które pełniła do 2017 roku. A od 2018 do 2026 roku była dyrektorką kreatywną Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.