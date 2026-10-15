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Śródmieście

Warszawa kontra graffiti. Nowy pomysł na walkę z bazgrołami w mieście

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Tabliczka informacyjna na warszawskich zabytkach
Zniszczona elewacja i zabytkowa tablica przy Brackiej
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Mają powstrzymać wandali przed pomazaniem świeżo wyremontowanej elewacji. Stołeczny konserwator zabytków rozdaje właścicielom wyczyszczonych z nielegalnego graffiti budynków tabliczki z napisem "Uszanuj te mury! Respect these walls. Zabytek. Monument".

Warszawa od lat boryka się z problemem nielegalnego graffiti. Szczególnie jest ono widoczne na zabytkowych budynkach w centrum miasta. Bazgroły nie tylko negatywnie wpływają na estetykę, ale również na stan techniczny domów.

Często sprawcy pozostają nieuchwytni, rzadko zostają przyłapani na gorącym uczynku. Cierpią cenne budynki, a wandale za nic mają ich znaczenie historyczne. Tak było w przypadku kamienicy przy ulicy Brackiej 16. Wiosną ktoś pomazał elewację czarną farbą. Zniszczeniu uległa też pamiątkowa tablica Tchorka, znajdująca się w miejscu, gdzie w trakcie Powstania Warszawskiego Niemcy rozstrzelali 90 osób.

Zdewastowana tablica pamiątkowa i ściana zabytkowej kamienicy
Zdewastowana tablica pamiątkowa i ściana zabytkowej kamienicy
Źródło zdjęcia: Patrycja / Kontakt24

Innym przykładem jest ulica Marszałkowska, która przekształciła się w galerię wandali i dowód ich bezkarności. Pseudograffiti, bazgroły, bohomazy straszą na ścianach parterów większości budynków. I tak na przykład przy ulicy Marszałkowskiej 34/50 nie oszczędzono żadnej kolumny i żadnego kawałka ściany.

Marszałkowska 34/50
Marszałkowska 34/50
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

W ubiegłych latach informowaliśmy, że spośród zgłoszonych dewastacji, sprawców wykryto w niespełna 10 procentach przypadków.

Wywieszki mają powstrzymać grafficiarzy

Miasto już od lat przyznaje dotacje na usuwanie szpecących malunków, a od teraz wyczyszczone zabytki oznaczone będą specjalną wywieszką.

Zabytki wpisane do rejestru oznaczane są niebieską tarczą Zachwatowicza - jednak nie znajduje się ona na wszystkich obiektach historycznych, nie ma jej np. na tych ujętych w gminnej ewidencji. Dlatego w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, po rozmowach z organizacjami pozarządowymi i twórcami graffiti, powstał pomysł na przygotowanie wywieszek z napisem "Uszanuj te mury! Respect these walls. Zabytek. Monument".

Bazgroły na muralu Kory
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Bazgroły na muralu Kory

Konserwator podał, że pomysł na tabliczkę pojawił się jeszcze w 2023 roku. "Od teraz charakterystyczna czerwona tabliczka informuje, że dom to zabytek, ale także przypomina, aby na wyczyszczonej z graffiti elewacji znów nie malować bazgrołów" - napisał między innymi w poście na Facebooku.

Tabliczka informacyjna na warszawskich zabytkach
Tabliczka informacyjna na warszawskich zabytkach
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jak podkreślił, tabliczkę w siedzibie BSKZ mogą otrzymać właściciele budynków, którzy wyczyścili je dzięki miejskiej dotacji, ale także ci, którzy zrobili to własnym kosztem.

Miasto udziela dotacji na prace konserwatorskie przy usuwaniu szpecących malunków. Nabór wniosków prowadzony jest przez cały rok za pośrednictwem BSKZ.

"Dokumenty złożone do 30 czerwca rozpatrywane są w tym samym roku, a prace należy wykonać i rozliczyć w danym roku. Natomiast wnioski złożone po 30 czerwca rozpatrywane są w roku następnym i również w roku następnym należy je wykonać i rozliczyć" - zaznaczyli urzędnicy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabytkiWandalizm
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