Ruszyła loteria PIT. Do wygrania samochód, rower lub karta miejska

Stołeczny ratusz po raz trzeci organizuje loterię PIT. Osoby rozliczające się z podatku w Warszawie mają szansę wygrać między innymi samochód elektryczny, rowery oraz karty miejskie. Termin rejestracji zgłoszeń upływa 31 maja 2025 roku.

Miasto chce zachęcić mieszkańców do składania deklaracji podatkowych w Warszawie, dlatego organizuje loterię "Płać PIT w Warszawie". Już po raz trzeci można wygrać w niej atrakcyjne nagrody.

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy wskazać miasto stołeczne Warszawa jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2024 rok. Do 31 maja 2025 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Loteria PIT Warszawa. Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie, aby wziąć udział w loterii.

W tym roku na uczestników czekają wyjątkowe nagrody, w tym: samochód elektryczny Fiat 500, rowery typu cargo, rowery elektryczne oraz karty miejskie ZTM.

Ponad 12 miliardów wpływów z podatku

"Rozliczając PIT w Warszawie, mieszkańcy przyczyniają się do rozwoju miasta" - podkreślił stołeczny ratusz w komunikacie.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które mieszkają i rozliczają swój PIT w Warszawie, to najwyższa pozycja po stronie dochodów w miejskim budżecie. W 2025 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszą 12,7 miliarda złotych, co stanowi 48,2 proc. całkowitych dochodów miasta.

Miasta nagradzają za rozliczanie podatku

Miasta w różny sposób zachęcają do rozliczania PIT-ów u siebie. Władze Kielc przeznaczyły w tym roku 50 tysięcy złotych na nagrody w loterii podatkowej. Główna wygrana to 20 tysięcy złotych, dodatkowo jest 10 nagród po 3 tysiące złotych.

Mieszkańcy Świdnika, którzy rozliczą swój PIT za 2024 rok w tym mieście, mogą zdobyć główną nagrodę w loterii, którą jest rower elektryczny. Wygrać można również 3 ekspresy do kawy, 3 roboty kuchenne i 3 konsole Nintendo Switch. Do rozlosowania jest również 5 zegarków oraz 5 saturatorów.

Z kolei Namysłów zachęca do rozliczenia PIT w mieście kusząc nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Oprócz głównej nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych, mieszkańcy mogą wygrać rowery elektryczne, smartwatche, ekspresy do kawy, tablety czy karnety na basen.