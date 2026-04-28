Śródmieście Zaatakował kilkadziesiąt kobiet. "Łomiarz" wychodzi na wolność Alicja Glinianowicz |

Klaudia Ziółkowska z tvn24.pl o sprawie "Łomiarza" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował nas rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia Grzegorz Gała, Henryk R. "Łomiarz" odbył karę więzienia w całości. Mężczyzna opuści zakład karny już we wtorek, 28 kwietnia. Obecną karę odsiadywał od 2016 roku.

Opaska na nogę i terapia

Mimo że R., odsiedział całą karę, zostanie zastosowany wobec niego środek zabezpieczający.

- Mężczyzna będzie miał założoną na ciele bransoletkę, która przez cały czas - 24 godziny na dobę, będzie na bieżąco informowała o jego miejscu pobytu - wyjaśnił sędzia Grzegorz Gała. - Ma on także obowiązek poddania się terapii z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i aspołecznym - dodał.

Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał, że "Łomiarz" nie kwalifikuje się do umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. - Będziemy robić wszystko, żeby ta osoba nie stanowiła zagrożenia - zapewniał minister.

"Łomiarz" nie przyznawał się do winy Źródło: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Zaatakował kilkadziesiąt kobiet

Henryk R. był znany z terroryzowania Warszawy w latach 90. Został wtedy oskarżony o zaatakowanie 29 kobiet w Śródmieściu. Do ataków dochodziło na Marszałkowskiej, na Placu Zbawiciela i w jego okolicy, na Puławskiej i w rejonie Madalińskiego.

Skąd pseudonim "Łomiarz"? Biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji ocenili, że R. mógł używać podczas napaści metalowej rurki lub składanej, metalowej sprężyny.

W policji stworzono grupę operacyjną do jego poszukiwań, która działała przez 18 miesięcy. Nadano jej kryptonim Amnezja - bo większość rannych kobiet pamiętała niewiele albo nic.

Do pierwszego ataku doszło 23 marca 1992. Poszkodowana kobieta doznała poważnych ran głowy, została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany 6 września 1993 roku, sąd skazał go wówczas na 25 lat więzienia, ale w apelacji wyrok obniżono do 15 lat. Tę karę odsiedział w całości, wyszedł w 2008 roku, w 2009 zaatakował ponownie.

Do kolejnych ataków dochodziło, gdy "Łomiarz" wychodził na przepustki z zakładu karnego.

Policjantom w 2009 roku powiedział: - Nienawidzę kobiet, to silniejsze ode mnie. Jak widzę kobietę, to myślę: jest do eliminacji.

"Jak wynikało z ustaleń śledczych, mężczyzna przyjeżdżał na Dworzec Warszawa-Śródmieście. Idąc w stronę Dworca Południowego, skąd wracał do Konstancina, atakował swoje ofiary. Wybierał puste bramy i podwórka. Uderzał mocno twardym narzędziem w głowę i wyrywał torebkę. Kradł pieniądze, które później przeznaczał na drobne wydatki i alkohol" - podawała Komenda Stołeczna Policji.

Napadał z zaskoczenia, zwykle późnym popołudniem. Żadna z kobiet nie czuła się wcześniej obserwowana. Ataki najczęściej miały miejsce w ciemnych bramach. Najmłodsza z zaatakowanych miała 22 lata, najstarsza - 88. Większość stanowiły kobiety w przedziale od 46 do 65 lat.

Pięć zmarło po atakach.