Śródmieście

Zaatakował kilkadziesiąt kobiet. "Łomiarz" wychodzi na wolność

Łomiarz wychodzi na wolność
Klaudia Ziółkowska z tvn24.pl o sprawie "Łomiarza"
"Łomiarz", który odsiadywał karę za brutalne ataki na kobiety, we wtorek wychodzi na wolność. Siedział w więzieniu, z przerwami, od 1993 roku. Zaatakował kilkadziesiąt kobiet, pięć z nich zmarło.

Jak poinformował nas rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia Grzegorz Gała, Henryk R. "Łomiarz" odbył karę więzienia w całości. Mężczyzna opuści zakład karny już we wtorek, 28 kwietnia. Obecną karę odsiadywał od 2016 roku.

Opaska na nogę i terapia

Mimo że R., odsiedział całą karę, zostanie zastosowany wobec niego środek zabezpieczający.

- Mężczyzna będzie miał założoną na ciele bransoletkę, która przez cały czas - 24 godziny na dobę, będzie na bieżąco informowała o jego miejscu pobytu - wyjaśnił sędzia Grzegorz Gała. - Ma on także obowiązek poddania się terapii z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i aspołecznym - dodał.

Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał, że "Łomiarz" nie kwalifikuje się do umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. - Będziemy robić wszystko, żeby ta osoba nie stanowiła zagrożenia - zapewniał minister.

"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
Zaatakował kilkadziesiąt kobiet

Henryk R. był znany z terroryzowania Warszawy w latach 90. Został wtedy oskarżony o zaatakowanie 29 kobiet w Śródmieściu. Do ataków dochodziło na Marszałkowskiej, na Placu Zbawiciela i w jego okolicy, na Puławskiej i w rejonie Madalińskiego.

Skąd pseudonim "Łomiarz"? Biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji ocenili, że R. mógł używać podczas napaści metalowej rurki lub składanej, metalowej sprężyny.

W policji stworzono grupę operacyjną do jego poszukiwań, która działała przez 18 miesięcy. Nadano jej kryptonim Amnezja - bo większość rannych kobiet pamiętała niewiele albo nic.

Do pierwszego ataku doszło 23 marca 1992. Poszkodowana kobieta doznała poważnych ran głowy, została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany 6 września 1993 roku, sąd skazał go wówczas na 25 lat więzienia, ale w apelacji wyrok obniżono do 15 lat. Tę karę odsiedział w całości, wyszedł w 2008 roku, w 2009 zaatakował ponownie.

Do kolejnych ataków dochodziło, gdy "Łomiarz" wychodził na przepustki z zakładu karnego.

Policjantom w 2009 roku powiedział: - Nienawidzę kobiet, to silniejsze ode mnie. Jak widzę kobietę, to myślę: jest do eliminacji.

"Jak wynikało z ustaleń śledczych, mężczyzna przyjeżdżał na Dworzec Warszawa-Śródmieście. Idąc w stronę Dworca Południowego, skąd wracał do Konstancina, atakował swoje ofiary. Wybierał puste bramy i podwórka. Uderzał mocno twardym narzędziem w głowę i wyrywał torebkę. Kradł pieniądze, które później przeznaczał na drobne wydatki i alkohol" - podawała Komenda Stołeczna Policji.

Napadał z zaskoczenia, zwykle późnym popołudniem. Żadna z kobiet nie czuła się wcześniej obserwowana. Ataki najczęściej miały miejsce w ciemnych bramach. Najmłodsza z zaatakowanych miała 22 lata, najstarsza - 88. Większość stanowiły kobiety w przedziale od 46 do 65 lat.

Pięć zmarło po atakach.

"Łomiarz" kończy karę i chce wrócić do domu. Co zrobią służby?
"Łomiarz" kończy karę i chce wrócić do domu. Co zrobią służby?

Alicja Glinianowicz
Czytaj także:
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu
Katarzyna Kędra
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Poślizg na linii otwockiej. Kolejarze straszą karami
Piotr Bakalarski
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
Śródmieście
Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Nad Wisłą miał powstać park naturalny. Umowa zerwana
Praga Północ
Mural na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich
Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy
Śródmieście
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
Śródmieście
Policjanci znaleźli narkotyki
Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami
Wilanów
Pożar hali koło Wołomina
Gęsty dym i zawalony dach. Spaliła się hala z tekstyliami
Okolice
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
Okolice
Zmiany w kursowaniu metra linii M2 podczas majówki
Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje
Bemowo
Zderzenie na S2
Zderzenie na trasie S2 i siedem kilometrów korka
Ursynów
Policja przejęła 200 par podrobionych butów
200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami
Okolice
Prace na Jagiellońskiej
Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej
Praga Północ
Marsz "Zerwijmy łańcuchy" w Warszawie
Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie dla tragicznie zmarłego posła Litewki
Śródmieście
Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Skandaliczna nazwa pomnika smoleńskiego w mapach Google
Śródmieście
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Z Wisły wyłowiono dwa ciała
Okolice
Wypadek przy ulicy Łopuszańskiej
Karetka stoczyła się z lawety i przygniotła 40-latka do autobusu
Włochy
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany
Okolice
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
Okolice
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
Śródmieście
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
Ochota
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
Śródmieście
Koparka wywróciła się przy trasie S7
Koparka leżała w rowie. Operator "wyglądał, jakby spał"
Okolice
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Wiózł kobietę w ciąży, doszło do wypadku. Oboje byli pijani
Okolice
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej
Wola
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy
TVN24
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Była oskarżona o zabójstwo, sąd zmienił kwalifikację czynu
Okolice
Jechał zygzakiem i pod prąd
Jechał zygzakiem i pod prąd
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy lata zakazu minęły i już pierwszego dnia straciła prawo jazdy
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki