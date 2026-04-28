Śródmieście

"Łomiarz" wychodzi na wolność. Biegli: nie poddał się resocjalizacji

"Łomiarz" wychodzi na wolność
"Łomiarz" wychodzi na wolność
Źródło: TVN24
Henryk R. ps. Łomiarz, który odsiadywał karę za brutalne ataki na kobiety, opuści we wtorek zakład karny. Wobec mężczyzny sąd orzekł elektroniczny dozór. Łomiarz siedział w więzieniu, z przerwami, od 1993 roku. Zaatakował kilkadziesiąt kobiet, pięć z nich zmarło.

We wtorek Henryk R. kończy odbywanie kary dziesięciu lat pozbawienia wolności, która została mu orzeczona w 2016 roku Sąd Rejonowy w Łowiczu. W czasie wtorkowej konferencji prasowej, rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała potwierdził, że R. opuści dziś mury więzienia.

Jak zaznaczył sędzia, w listopadzie 2025 roku sąd w Łowiczu na skutek wniosku dyrektora zakładu karnego zastosował wobec Henryka R. środki zabezpieczające polegające na elektronicznej kontroli miejsca pobytu oraz obowiązku poddania się terapii z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.

"Bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości czynu zabronionego"

- Miało to związek z opinią biegłych, którzy badali skazanego i doszli do wniosku, że mimo podjętych działań resocjalizacyjnych w dalszym ciągu u niego jest brak krytycyzmu wobec popełnionych poprzednio czynów zabronionych, a deficyty osobowościowe wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że popełni w przyszłości podobny czyn zabroniony – powiedział sędzia Grzegorz Gała.

Jak informowaliśmy, oznacza to, że "Łomiarz" opuści więzienie z założoną na ciele bransoletką, która będzie przez całą dobę monitorować jego miejsce pobytu.

- Pan zostanie pouczony o obowiązkach wynikających z tego środka zabezpieczającego prawomocnie orzeczonego. Oczywiście wszelkie próby zdejmowania tego nadajnika, który będzie przytwierdzony do jego ciała, będą natychmiast rejestrowane, natomiast oprócz miejsca pobytu żadnych innych informacji nie będziemy mieli, czyli nie będziemy wiedzieli, co pan robi aktualnie. Natomiast miejsce pobytu 24 godziny na dobę będzie ustalone - zapewnił rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi.

I zastrzegł, że środki zabezpieczające orzekane są bezterminowo, w tym przypadku nie rzadziej niż do 12 miesięcy sąd po zasięgnięciu opinii biegłych psychologów i psychiatrów o postępach w terapii, może zmienić swoją decyzję. Za niestosowanie się do środków zabezpieczających grozi odpowiedzialność karna.

Henryk R. "nie poddaje się działaniom resocjalizacyjnym"
Źródło: TVN24

Sędzia poinformował, że R. został poddany w okresie poprzedzającym jego zwolnienie badaniom przez biegłych lekarzy specjalistów, którzy stwierdzili, że nie poddaje się on działaniom resocjalizacyjnym.

- Czasami tak jest, że są osoby, które na skutek deficytów osobowościowych nie poddają się resocjalizacji - podsumował sędzia.

Henryk R. ostatnią karę odbywał za usiłowanie rozboju oraz naruszenie czynności narządów ciała do siedmiu dni.

Zaatakował kilkadziesiąt kobiet

Henryk R. był znany z terroryzowania Warszawy w latach 90. Został wtedy oskarżony o zaatakowanie 29 kobiet w Śródmieściu. Do ataków dochodziło na Marszałkowskiej, na Placu Zbawiciela i w jego okolicy, na Puławskiej i w rejonie Madalińskiego.

Pseudonim Łomiarz został mu nadany, bo uderzał kobiety prawdopodobnie metalową rurką lub składaną sprężynką. Kradł tylko torebki.

W policji stworzono grupę operacyjną do jego poszukiwań, która działała przez 18 miesięcy. Nadano jej kryptonim Amnezja - bo większość rannych kobiet pamiętała niewiele albo nic.

"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
Źródło: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Większość dorosłego życia spędził w więzieniu

Do pierwszego ataku doszło 23 marca 1992. Poszkodowana kobieta doznała poważnych ran głowy, została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany 6 września 1993 roku, sąd skazał go wówczas na 25 lat więzienia, ale w apelacji wyrok obniżono do 15 lat. Tę karę odsiedział w całości, wyszedł w 2008 roku, w 2009 zaatakował ponownie.

Do kolejnych ataków dochodziło, gdy "Łomiarz" wychodził na przepustki z zakładu karnego.

Policjantom w 2009 roku powiedział: - Nienawidzę kobiet, to silniejsze ode mnie. Jak widzę kobietę, to myślę: jest do eliminacji.

"Jak wynikało z ustaleń śledczych, mężczyzna przyjeżdżał na Dworzec Warszawa-Śródmieście. Idąc w stronę Dworca Południowego, skąd wracał do Konstancina, atakował swoje ofiary. Wybierał puste bramy i podwórka. Uderzał mocno twardym narzędziem w głowę i wyrywał torebkę. Kradł pieniądze, które później przeznaczał na drobne wydatki i alkohol" - podawała Komenda Stołeczna Policji.

Napadał z zaskoczenia, zwykle późnym popołudniem. Żadna z kobiet nie czuła się wcześniej obserwowana. Ataki najczęściej miały miejsce w ciemnych bramach. Najmłodsza z zaatakowanych miała 22 lata, najstarsza - 88. Większość stanowiły kobiety w przedziale od 46 do 65 lat.

Pięć zmarło po atakach.

Klaudia Ziółkowska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
