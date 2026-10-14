Śródmieście Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych

Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwa na kwotę blisko 388 milionów złotych (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O oskarżeniu dwóch byłych dyrektorów biura maklerskiego jednego z banków poinformowała Prokuratura Regionalna w Łodzi. Jej rzecznik - prokurator Krzysztof Kopania, powiedział, że oszustwa, których dokonanie zarzuca się podejrzanym, łączą się z prowadzoną przez bank dystrybucją certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych.

- Oskarżonym zarzucamy popełnienie oszustwa na szkodę 1308 klientów i kwotę przekraczającą 387,6 milionów złotych - powiedział prokurator.

Certyfikaty czterech funduszy inwestycyjnych

Dodał, że akt oskarżenia to efekt ustaleń poczynionych w jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz Delegaturę CBA w Poznaniu. Dotyczy ono lat 2012-2015, kiedy oskarżeni podpisując stosowne umowy, zdecydowali o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych, bez badania produktu.

- W szczególności chodzi o brak zbadania prawdziwości danych zawartych w materiałach promocyjnych funduszy, polityki inwestycyjnej funduszy oraz aktywów bazowych. Oskarżeni wiedzieli także, o wynikającej z braku doświadczenia, słabej wiarygodności biznesowej osób zarządzających funduszami - przekazał Kopania, nawiązując do treści aktu oskarżenia.

Według prokuratora wprowadzeni w błąd nabywcy certyfikatów byli przekonani co do tego, że bank - jako instytucja zaufania publicznego - ma rzetelną wiedzę na temat oferowanych funduszy.

- Klienci nie byli informowani, że wycofanie się z inwestycji, w okresie budowania portfela, uzależnione jest od dalszej sprzedaży produktu, a środki na wykup certyfikatów będą pochodzić z wpłat inwestujących klientów, a nie z zysków osiąganych z inwestycji prowadzonych przez fundusz. Takie działanie odpowiadało mechanizmom funkcjonowania tak zwanej piramidy finansowej - wyjaśnił prokurator Kopania.

Dodał, że dystrybucja certyfikatów była prowadzona przez placówki banku na terenie całego kraju, a zainwestowane w fundusze pieniądze nie przynosiły nabywcom certyfikatów spodziewanych korzyści, gdyż w maju 2016 roku banki zaprzestały ich sprzedaży.

"Doszło do załamania płynności"

- W związku z tym, co znamienne dla konstrukcji piramidy finansowej, fundusze przestały być zasilane nowymi środkami i doszło do załamania płynności. Z uwagi na trudną sytuację i brak rokowań co do rentowności, w 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zarządziła likwidację wszystkich czterech funduszy inwestycyjnych - powiedział prokurator.

Po likwidacji funduszy w sierpniu 2025 r. inwestorzy, którzy kupili certyfikaty za pośrednictwem banku, zdołali odzyskać jedynie część ulokowanych środków finansowych, ponosząc straty na łączną kwotę około 136 milionów złotych.

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- W śledztwie dyrektorzy biura oskarżeni o oszustwo nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Na ich majątku, a zwłaszcza na nieruchomościach, dokonaliśmy zabezpieczenia na łączną kwotę około 8,6 miliona złotych - dodał Kopania.

1800 tomów akt

W powadzonym przez prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie zgromadzono niemal 1800 tomów akt i 14 segregatorów załączników. Akta razem z zabezpieczonymi dokumentami źródłowymi i opiniami biegłych trafiły już do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

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Uwaga na oszustwa internetowe Źródło: cert.pl