Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych

Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwa na kwotę blisko 388 milionów złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwa na kwotę blisko 388 milionów złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwa na kwotę blisko 388 milionów złotych. Według prokuratury pokrzywdzonych jest 1308 osób. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.

O oskarżeniu dwóch byłych dyrektorów biura maklerskiego jednego z banków poinformowała Prokuratura Regionalna w Łodzi. Jej rzecznik - prokurator Krzysztof Kopania, powiedział, że oszustwa, których dokonanie zarzuca się podejrzanym, łączą się z prowadzoną przez bank dystrybucją certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych.

- Oskarżonym zarzucamy popełnienie oszustwa na szkodę 1308 klientów i kwotę przekraczającą 387,6 milionów złotych - powiedział prokurator.

Certyfikaty czterech funduszy inwestycyjnych

Dodał, że akt oskarżenia to efekt ustaleń poczynionych w jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz Delegaturę CBA w Poznaniu. Dotyczy ono lat 2012-2015, kiedy oskarżeni podpisując stosowne umowy, zdecydowali o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych, bez badania produktu.

- W szczególności chodzi o brak zbadania prawdziwości danych zawartych w materiałach promocyjnych funduszy, polityki inwestycyjnej funduszy oraz aktywów bazowych. Oskarżeni wiedzieli także, o wynikającej z braku doświadczenia, słabej wiarygodności biznesowej osób zarządzających funduszami - przekazał Kopania, nawiązując do treści aktu oskarżenia.

Według prokuratora wprowadzeni w błąd nabywcy certyfikatów byli przekonani co do tego, że bank - jako instytucja zaufania publicznego - ma rzetelną wiedzę na temat oferowanych funduszy.

- Klienci nie byli informowani, że wycofanie się z inwestycji, w okresie budowania portfela, uzależnione jest od dalszej sprzedaży produktu, a środki na wykup certyfikatów będą pochodzić z wpłat inwestujących klientów, a nie z zysków osiąganych z inwestycji prowadzonych przez fundusz. Takie działanie odpowiadało mechanizmom funkcjonowania tak zwanej piramidy finansowej - wyjaśnił prokurator Kopania.

Dodał, że dystrybucja certyfikatów była prowadzona przez placówki banku na terenie całego kraju, a zainwestowane w fundusze pieniądze nie przynosiły nabywcom certyfikatów spodziewanych korzyści, gdyż w maju 2016 roku banki zaprzestały ich sprzedaży.

"Doszło do załamania płynności"

- W związku z tym, co znamienne dla konstrukcji piramidy finansowej, fundusze przestały być zasilane nowymi środkami i doszło do załamania płynności. Z uwagi na trudną sytuację i brak rokowań co do rentowności, w 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zarządziła likwidację wszystkich czterech funduszy inwestycyjnych - powiedział prokurator.

Po likwidacji funduszy w sierpniu 2025 r. inwestorzy, którzy kupili certyfikaty za pośrednictwem banku, zdołali odzyskać jedynie część ulokowanych środków finansowych, ponosząc straty na łączną kwotę około 136 milionów złotych.

- W śledztwie dyrektorzy biura oskarżeni o oszustwo nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Na ich majątku, a zwłaszcza na nieruchomościach, dokonaliśmy zabezpieczenia na łączną kwotę około 8,6 miliona złotych - dodał Kopania.

1800 tomów akt

W powadzonym przez prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie zgromadzono niemal 1800 tomów akt i 14 segregatorów załączników. Akta razem z zabezpieczonymi dokumentami źródłowymi i opiniami biegłych trafiły już do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

ZOBACZ TAKŻE: Były zyski, ale pojawiły się "błędy". Manipulowali nim ponad miesiąc.

Klatka kluczowa-299182
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło: cert.pl
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Prokuratura Regionalna w ŁodziSądpieniądzeProkuratura
Czytaj także:
26-latek został zatrzymany
Przyszedł do szpitala z ciężarną partnerką. Wpadł w szał, trafił do aresztu
Wawer
32-latek został zatrzymany
Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego
Okolice
Strażnicy miejscy w centrum Warszawy
"Nie był zaskoczony. Bez sprzeciwu oddał kluczyki, przyjął mandat i punkty karne"
Śródmieście
Ulica Podwale
Starówka nie dla kierowców. Zmiany już od soboty
Śródmieście
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
Komunikacja
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
Okolice
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Nie odpowiada standardom. Główna arteria Bielan zostanie przebudowana
Dariusz Gałązka
Nowy gmach na wizualizacji
Ogromny gmach wśród kamienic Powiśla. Planowali go od lat
Dariusz Gałązka
Warszawa, Bródno
Przez "podejrzany przedmiot" zamknęli pętlę
Targówek
Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani
Cenne urządzenia skradzione w Szwajcarii znaleźli pod Radomiem
Okolice
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Już cztery osoby zatrzymane w sprawie pożaru stacji Starlinków
Okolice
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron "patrolował" przejazd kolejowy
Okolice
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze. Był poszukiwany
Okolice
Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim
Pożar pod Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Torowisko na ulicy Stawki
Stare torowisko może nie wytrzymać do remontu. Ruszają doraźne naprawy
Śródmieście
Roksana Jurczyszyn
Zaginęła 13-letnia Roksana Jurczyszyn. "Umieramy z niepokoju"
Ochota
Dostawa jedzenia zakończyła się rozbojem
Chwytali za ręce, szarpali za torbę z jedzeniem. Dwaj 18-latkowie zatrzymani
Bielany
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany na Lotnisku Chopina
Był poszukiwany ENA. Miał przy sobie podrobione dokumenty
Włochy
Mężczyzna próbował przekupić policjantów
Żona nie wpuściła go do mieszkania, zadzwonił pod 112
Okolice
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut gościem programu dla młodych liderów
Wola
Trzyletni Kacper zmarł na SOR
Zaczęło się od bólu brzucha. Po kilku godzinach trzyletni Kacper zmarł
"Uwaga!"
Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków
Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Wrócił do Polski i został zabytkiem
Śródmieście
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Śródmiejska ulica będzie chroniona jak zabytek
Śródmieście
Wnętrze sali koncertowej Sinfonia Varsovia
Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce
Piotr Bakalarski
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
Okolice
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Praga Południe
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
Okolice
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Pożar hali przy Marywilskiej. Pierwsza rozprawa
Białołęka
Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie
Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
Śródmieście
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki