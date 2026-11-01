Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Komendant główny: wszystkie ostatnie działania policji były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

|
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Policja pod Trybunałem, Święczkowski odsunięty
Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Komendant główny policji generał Marek Boroń skierował w niedzielę list do funkcjonariuszy, w którym odniósł się do wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zapewnił, że obecność policjantów była konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno osobom przebywającym w budynku, jak i uczestnikom zgromadzeń.

SĘDZIA ANNA KORWIN-PIOTROWSKA BĘDZIE W NIEDZIELĘ GOŚCIEM "FAKTÓW PO FAKTACH" W TVN24. PROGRAM ROZPOCZYNA SIĘ O 19.25.

"Chcę Was z całą mocą zapewnić: wszystkie ostatnie działania Policji pod Trybunałem Konstytucyjnym były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Naszą rolą nie jest ocena funkcjonowania Trybunału, ale realizacja zadań zawartych w ustawie o Policji" - napisał Boroń.

Podkreślił, że każdy, kto obserwował przebieg wydarzeń dotyczących TK w piątek i sobotę nie powinien mieć wątpliwości, że obecność policjantów była konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko osobom znajdującym się wewnątrz Trybunału, ale także tysiącom zgromadzonych przed budynkiem.

Zaznaczył również, że policja nie może być wykorzystywana do realizacji interesów politycznych.

"Policja nigdy nie jest stroną żadnego sporu, jest gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa" - zapewnił.

"Będę tarczą ochronną dla policjantów"

"Jako Komendant Główny Policji zawsze stoję na straży prawa i transparentności proceduralnej. Nigdy nie pozwoliłem i nie pozwolę, aby ktokolwiek z Was - wykonując swoje obowiązki został narażony na niezgodną z prawem odpowiedzialność" - zwrócił się do policjantów Boroń.

W swoim liście Boroń zapewnił funkcjonariuszy o wsparciu ze strony kierownictwa formacji.

"Możecie być pewni nie tylko mojego pełnego wsparcia, ale przede wszystkim tego, że stoję na czele i staram się być tarczą ochronną przed każdym, kto w jakikolwiek sposób próbowałby wykorzystać Policję do działań niezgodnych z prawem czy własnych, partykularnych interesów" - napisał.

Komendant odniósł się także do pisma swojego zastępcy Tomasza Michułki, skierowanego 29 października do komendantów wojewódzkich. Zapewnił, że dokument nie miał związku z wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym, lecz dotyczył przygotowania policji na zagrożenia związane z działaniami obcych służb.

"Zbieżność czasowa nie daje nikomu prawa do kreowania fałszywej narracji i wyciągania nieuprawnionych wniosków" - podkreślił.

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Związkowcy o "spadku morale"

Do komendanta głównego zwrócił się wcześniej Jacek Łukasik, przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego "Policyjna Solidarność". W liście wskazał na wątpliwości prawne zgłaszane przez funkcjonariuszy w związku z działaniami policji na terenie Trybunału.

Zwrócił uwagę, że w zabezpieczeniu uczestniczyli między innymi młodzi policjanci, którzy dopiero ukończyli szkolenie podstawowe i nie mają odpowiedniego doświadczenia.

"W naszej ocenie klasa polityczna doprowadziła do sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Niestety, osoby odpowiedzialne za obecny stan rzeczy nie zwracają uwagi na fakt, że gdy polityczne spory ustaną, Policja nadal będzie wykonywać swoją codzienną misję 'Pomagamy i Chronimy'" - napisał Łukasik.

Według przewodniczącego sytuacja wpłynęła na spadek morale funkcjonariuszy. Zaapelował do komendanta głównego o publiczne wystąpienie i jednoznaczne stanowisko w sprawie.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaTrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
Nowa siedziba PKP na wizualizacjach
55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca
Dariusz Gałązka
Bogdan Święczkowski chciał wejść do budynku TK
Święczkowski próbował wejść do Trybunału
Śródmieście
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach
Ulice
Akcja "Znicz"
Są przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę
Ulice
Przystanek WKD Warszawa Raków
Koniec ze wspinaczką po schodach. Przebudują ważny przystanek
Włochy
halooween
Halloweenowa impreza wymknęła się spod kontroli
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Rembertów
Uderzył w drzewo. Z wraku auta 20-latka uwolnili strażacy
Okolice
Strażacy interweniowali w stacji kontroli pojazdów w Łomiankach
Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków
Okolice
Natalia Zakrzewska-Sobczak i Dorota Oyrzanowska
Oklaski, muzyka i śmiech. Tak też mogą wyglądać pogrzeby
Dariusz Gałązka
Wiceminister finansów: w luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
Ponad 150 spółek, dziesiątki tysięcy fałszywych faktur na 900 milionów
Śródmieście
Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie
Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
Okolice
Mężczyzna miał wedrzeć się z nożem na teren szkoły
Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku. "Siał postrach wśród dzieci"
Wola
Zamknięta pergola w Parku Ujazdowskim
"Obiekt wyłączony z użytkowania". O dziwo nie chodzi o plac zabaw
Piotr Bakalarski
Pomnik Syreny oblany białą farbą
Syrenka znów oblana farbą, sprawa w prokuraturze
Śródmieście
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na S8. Drogowcy przeniosą się na Białołękę
Białołęka
Piaseczyńska kolej wąskotorowa
Chcą przywrócić regularne kursy na historycznej trasie
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
30-latek zatrzymany przed Trybunałem. "Uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki"
Śródmieście
Piątkowy pokaz fajerwerków nad stolicą
Fajerwerki nad Warszawą. Huk i rozbłyski w różnych częściach miasta
Śródmieście
Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej
Śmierć 27-latka poruszyła kierowców warszawskiego MZA
Klaudia Kamieniarz
Nielegalne składowisko odpadów w Wołominie
Krytyczny stan składowiska niebezpiecznych odpadów
Okolice
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie
Śródmieście
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursowały pociągi
Komunikacja
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Niewesoła sytuacja na budowie. "Niezgodności wykonania z dokumentacją"
Piotr Bakalarski
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Nowe informacje
Śródmieście
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Kazali mu śpiewać po polsku, a gdy nie potrafił, brutalnie pobili
Radom
Stare Powązki w Warszawie
Technologia na cmentarzu. Tu działa wyszukiwarka grobów
Śródmieście
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
40 tysięcy kary za dwa centymetry szyldu. Zwrot akcji w głośnej sprawie
Dariusz Gałązka
Policjanci znaleźli auto mężczyzny
Atak na małżeństwo na skrzyżowaniu. Auto znalezione na Pradze
Praga Południe
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany
Dariusz Gałązka
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki