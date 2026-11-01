Śródmieście Komendant główny: wszystkie ostatnie działania policji były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Oprac. Dariusz Gałązka |

Policja pod Trybunałem, Święczkowski odsunięty Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP

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"Chcę Was z całą mocą zapewnić: wszystkie ostatnie działania Policji pod Trybunałem Konstytucyjnym były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Naszą rolą nie jest ocena funkcjonowania Trybunału, ale realizacja zadań zawartych w ustawie o Policji" - napisał Boroń.

Podkreślił, że każdy, kto obserwował przebieg wydarzeń dotyczących TK w piątek i sobotę nie powinien mieć wątpliwości, że obecność policjantów była konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko osobom znajdującym się wewnątrz Trybunału, ale także tysiącom zgromadzonych przed budynkiem.

Zaznaczył również, że policja nie może być wykorzystywana do realizacji interesów politycznych.

"Policja nigdy nie jest stroną żadnego sporu, jest gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa" - zapewnił.

List Komendanta Głównego Policji do funkcjonariuszy https://t.co/3jTMdme1bz — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 1, 2026

"Będę tarczą ochronną dla policjantów"

"Jako Komendant Główny Policji zawsze stoję na straży prawa i transparentności proceduralnej. Nigdy nie pozwoliłem i nie pozwolę, aby ktokolwiek z Was - wykonując swoje obowiązki został narażony na niezgodną z prawem odpowiedzialność" - zwrócił się do policjantów Boroń.

W swoim liście Boroń zapewnił funkcjonariuszy o wsparciu ze strony kierownictwa formacji.

"Możecie być pewni nie tylko mojego pełnego wsparcia, ale przede wszystkim tego, że stoję na czele i staram się być tarczą ochronną przed każdym, kto w jakikolwiek sposób próbowałby wykorzystać Policję do działań niezgodnych z prawem czy własnych, partykularnych interesów" - napisał.

Komendant odniósł się także do pisma swojego zastępcy Tomasza Michułki, skierowanego 29 października do komendantów wojewódzkich. Zapewnił, że dokument nie miał związku z wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym, lecz dotyczył przygotowania policji na zagrożenia związane z działaniami obcych służb.

"Zbieżność czasowa nie daje nikomu prawa do kreowania fałszywej narracji i wyciągania nieuprawnionych wniosków" - podkreślił.

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Związkowcy o "spadku morale"

Do komendanta głównego zwrócił się wcześniej Jacek Łukasik, przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego "Policyjna Solidarność". W liście wskazał na wątpliwości prawne zgłaszane przez funkcjonariuszy w związku z działaniami policji na terenie Trybunału.

Zwrócił uwagę, że w zabezpieczeniu uczestniczyli między innymi młodzi policjanci, którzy dopiero ukończyli szkolenie podstawowe i nie mają odpowiedniego doświadczenia.

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"W naszej ocenie klasa polityczna doprowadziła do sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Niestety, osoby odpowiedzialne za obecny stan rzeczy nie zwracają uwagi na fakt, że gdy polityczne spory ustaną, Policja nadal będzie wykonywać swoją codzienną misję 'Pomagamy i Chronimy'" - napisał Łukasik.

Według przewodniczącego sytuacja wpłynęła na spadek morale funkcjonariuszy. Zaapelował do komendanta głównego o publiczne wystąpienie i jednoznaczne stanowisko w sprawie.