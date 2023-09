Ruszyło głosowanie na Warszawiankę Roku

Kapituła wybrała spośród ponad 300 zgłoszonych kandydatek 10 kobiet, jedna z nich zostanie Warszawianką Roku 2023. Głosowanie potrwa do 10 listopada.

- Setki zgłoszeń do plebiscytu Warszawianka Roku 2023 po raz kolejny pokazały, jak wiele jest w naszym otoczeniu kobiet, które każdego sprawiają, że Warszawa stoi na straży wartości demokratycznych, wspiera potrzebujących i walczy o prawa kobiet. To są prawdziwe, współczesne bohaterki – mówi cytowany w komunikacie na ten temat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Zachęcam wszystkich mieszkańców i mieszkanki do głosowania w plebiscycie. Podziękujmy aktywnym i działającym na rzecz miasta warszawiankom za ich zaangażowanie – dodaje.