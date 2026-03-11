Ostrzelana szkoła w centrum Warszawy, zatrzymali podejrzewanego

Do zdarzenia doszło przed Liceum Ogólnokształcącym Społecznym nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Zbawiciela.
Mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji przekazał, że około godziny 10 pracownicy liceum powiadomili służby o strzałach.
- Ktoś ostrzelał budynek szkoły najprawdopodobniej z broni pneumatycznej typu wiatrówka. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawców na ten moment nie ujęto - powiedział policjant.
I dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w czasie, gdy w budynku odbywały się lekcje. - Zgłoszenie wpłynęło od jednego z pracowników szkoły. Po kilku minutach już byliśmy na miejscu i zabezpieczyliśmy teren - opisał Pacyniak.
Zatrzymali 43-latka
Po godzinie 18 Komenda Stołeczna Policji, podała, że "policjanci ze Śródmieścia, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali 43-letniego obywatela Polski podejrzewanego o ostrzelanie dzisiaj rano przy ulicy Marszałkowskiej".
- Do zatrzymania doszło w lokalu przy ulicy Gagarina na terenie Mokotowa. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, wykorzystywane jako amunicja - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak.
"Siedemnastka" znajduje się w lokalu przy Marszałkowskiej 34/50. To jeden z socrealistycznych budynków osiedla MDM. Wejście do prywatnego liceum usytuowane jest za charakterystyczną kolumnadą.
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska
Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/Policja_Srodm