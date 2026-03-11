Ostrzelana szkoła w centrum Warszawy, zatrzymali podejrzewanego

Budynek liceum ostrzelany z wiatrówki Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło przed Liceum Ogólnokształcącym Społecznym nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Zbawiciela.

Strzały przed liceum Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji przekazał, że około godziny 10 pracownicy liceum powiadomili służby o strzałach.

- Ktoś ostrzelał budynek szkoły najprawdopodobniej z broni pneumatycznej typu wiatrówka. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawców na ten moment nie ujęto - powiedział policjant.

I dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w czasie, gdy w budynku odbywały się lekcje. - Zgłoszenie wpłynęło od jednego z pracowników szkoły. Po kilku minutach już byliśmy na miejscu i zabezpieczyliśmy teren - opisał Pacyniak.

Zatrzymali 43-latka

Po godzinie 18 Komenda Stołeczna Policji, podała, że "policjanci ze Śródmieścia, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali 43-letniego obywatela Polski podejrzewanego o ostrzelanie dzisiaj rano przy ulicy Marszałkowskiej".

🚨 Policjanci @Policja_Srodm zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzewany o ostrzelanie z broni pneumatycznej budynku szkoły na terenie warszawskiego Śródmieścia. Trwają czynności procesowe. https://t.co/6SrujZX6jf — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 11, 2026 Rozwiń

- Do zatrzymania doszło w lokalu przy ulicy Gagarina na terenie Mokotowa. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, wykorzystywane jako amunicja - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak.

Strzały przed liceum Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

"Siedemnastka" znajduje się w lokalu przy Marszałkowskiej 34/50. To jeden z socrealistycznych budynków osiedla MDM. Wejście do prywatnego liceum usytuowane jest za charakterystyczną kolumnadą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD