Leżała nieprzytomna na chodniku w centrum miasta, miała dokumenty należące do mężczyzny

Nieprzytomna kobieta leżała na chodniku w centrum Warszawy. Ratownicy medyczni, których wezwali piesi, szybko zorientowali się, że nie dolega jej nic poza zatruciem alkoholowym. Strażnicy znaleźli jednak w kieszeni kobiety dokumenty należące do mężczyzny.

Kobieta, do której wezwali pogotowie zaniepokojeni przechodnie, miała we krwi ponad 3,3 promila alkoholu. Jak napisali w komunikacie strażnicy miejscy, to dlatego leżała na chodniku w przy rondzie Dmowskiego i nie dawała znaku życia.