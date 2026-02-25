Leżał na chodniku. Zabrali go do szpitala, a później do aresztu

Strażnicy miejscy, którzy pełnili nocną służbę z poniedziałku na wtorek, odebrali wezwanie z ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie.
"Zgłaszający pracownik ochrony, zauważył mężczyznę, który kilkukrotnie upadał na chodnik. Strażnicy, którzy szybko dotarli na skrzyżowanie Tamki i Wybrzeża Kościuszkowskiego, zastali leżącego przed budynkiem mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego" - opisała w komunikacie straż miejska.
Mężczyzna miał na twarzy widoczne ślady po upadku. Funkcjonariusze wezwali pogotowie.
Był poszukiwany
W czasie oczekiwania na karetkę strażnicy ustalili dane 51-latka. "Wtedy okazało się też, że jest on poszukiwany" - poinformowała straż miejska.
Zanim jeszcze pogotowie zabrało poszkodowanego do szpitala, na miejscu pojawił się patrol policji, który przejął sprawę.
Mężczyzna trafił najpierw do szpitala, w celu udzielenia pomocy medycznej, a potem do aresztu, by odbyć zasądzoną karę.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska