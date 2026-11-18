Śródmieście Dziwne światła nad Warszawą. Wojsko wydało komunikat Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Wojsko przeprowadzi badania pocisków oświetlających Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Informacja skierowana jest do mieszkańców Warszawy i jej okolic.

"Podczas testów, na niebie mogą pojawić się jasne, długo utrzymujące się punkty świetlne opadające powoli na spadochronach. Przy jednoczesnym użyciu kilku ładunków światła te mogą przypominać powoli lecący samolot, dużego drona lub nietypowy obiekt latający" - przekazał MON.

Zaznaczył, że są to rutynowe, zaplanowane wcześniej testy badawcze prowadzone przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zjawiska świetlne będą widoczne w Warszawie oraz w okolicznych miejscowościach, m.in. w Zielonce, Markach, Kobyłce, Wołominie i Legionowie.

Błyski na niebie. To ćwiczenia wojska Źródło: Marcin Leśkiewicz/TVN24

Czym są rakiety oświetlające?

Mithras-1000 to niemiecka jednorazowa wyrzutnia rakiet oświetlających i sygnalizacyjnych. Wojsko Polskie kupiło te systemy w 2011 r., nabywając 6 tys. sztuk wariantów Mithras-1000. Zastąpiły one starsze, poradzieckie ręczne wyrzutnie oświetlające.

Naboje oświetlające można wykorzystać w każdych warunkach atmosferycznych i niezależnie od pory dnia lub roku do oświetlania przedpola w celu rozpoznania terenu i ewentualnych pozycji zajmowanych przez przeciwnika. Umożliwiają prowadzenia ognia z broni ręcznej i maszynowej oraz środków przeciwpancernych w warunkach ograniczonej widoczności.

Nabój rakietowy oświetlający to zestaw składający się z wyrzutni cylindrycznej, gwiazdy świecącej (w kolorze białym lub żółtym) ze spadochronem, silnika rakietowego na paliwo stałe oraz zapłonnika.