Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Za pieniądze legalizowali pobyt cudzoziemców w Polsce. 24 zatrzymanych, 1,5 tysiąca zarzutów

CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
Źródło: CBŚP
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego rozbili gang zajmujący się legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej. Zatrzymali 24 osoby, które usłyszały łącznie 1,5 tysiąca zarzutów. Dwie osoby trafiły do aresztu.

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dagmara Bielec przekazała, że śledczy ustalili, iż członkowie grupy przestępczej wykorzystywali fałszywe dokumenty i na ich podstawie legalizowali pobyt cudzoziemców.

Zatrzymano 24 osoby

Z procederu mogło skorzystać nawet 1,5 tys. osób pochodzących m.in. z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Białorusi, Turkmenistanu, Kirgistanu, Gruzji i Turcji, a także z państw afrykańskich. Za usługi grupa pobierała opłaty sięgające od trzech do pięciu tysięcy złotych od osoby.

"Dzięki współpracy międzynarodowej prowadzonej za pośrednictwem Europolu ustalono, że co najmniej 20 cudzoziemców, którym zalegalizowano pobyt w Polsce, dopuściło się następnie przestępstw w innych państwach UE, często działając w strukturach tamtejszych grup przestępczych" – poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Akcja przeprowadzona została w województwach mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim. W działaniach uczestniczyło 106 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 60 policjantów CBŚP, w tym z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i z Krajowej Administracji Skarbowej.

Ogółem zatrzymano 24 osoby – obywateli Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin, w tym dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie grupą – 52-letniego obywatela RP i 39-letniego obywatela Ukrainy.

Zabezpieczono także m.in.: telefony, laptopy, pieczątki i obszerną dokumentację, ponad 40 tys. zł i samochód osobowy o wartości około 120 tys. zł.

1,5 tysiąca zarzutów

Prokurator przedstawił 20 zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejne cztery osoby usłyszały zarzuty m.in. ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych oświadczeń. Łącznie w sprawie ogłoszono około 1,5 tys. zarzutów.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o aresztowaniu dwóch podejrzanych. Wobec pozostałych prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Okolice
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
Okolice

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaCBŚP
Czytaj także:
62-latek został zatrzymany
"Był agresywny, jednego z ratowników szarpał i uderzył"
Targówek
Reduta Ordona
Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona
Ochota
Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek
Okolice
Rusiec
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko
Okolice
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
Okolice
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Nie żyje pieszy potrącony przez tramwaj w Alejach Jerozolimskich
Funkcjonariusze kontrolują przewoźnika
Wozili pasażerów. W Polsce byli nielegalnie
Praga Północ
Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki
Pięciolatek wymknął się mamie i ruszył w podróż autobusem
Włochy
Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Brejza kontra Kaczyński. Prezes nie stawił się w sądzie
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
Praga Północ
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
Żoliborz
Fajerwerki [zdjęcie ilustracyjne]
Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku
Okolice
O krok od tragedii
Zeskoczył z lawety wprost pod ciężarówkę
Ursynów
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
Okolice
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
Okolice
Tir stanął w poprzek
Rozbity tir zablokował ważną trasę
Okolice
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
Komunikacja
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
Komunikacja
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
Okolice
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
Okolice
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
Praga Południe
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
Białołęka
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
Okolice
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki