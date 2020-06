35 tysięcy miejsc na "Lato w Mieście"

Grupy tylko do 14 osób

Podczas wakacji odbędzie się łącznie dziewięć turnusów, z których każdy będzie trwał jeden tydzień. Organizowane będą w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych - szkołach prowadzących zajęcia w ramach akcji "Lato w Mieście". Placówki będą działać przez pięć dni w tygodniu od godziny 7 i 8 do 16 i 17. Łącznie przygotowano miejsca dla 35 tysięcy dzieci, a grupy będą liczyły tylko od 12 do 14 uczestników.

Zapisy będą trwały od najbliższego poniedziałku 8 czerwca do 14 czerwca. Do programu można się zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej.

Dzieci z wysoką temperaturą nie zostaną przyjęte

Następnie będzie należało dokonać opłaty za posiłki oraz opiekę - same zajęcia są bezpłatne. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji. Od 16 czerwca od godziny 14 do 19 czerwca do godziny 16 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.