Cricoland, Jarmark Europa i tekturowy Wałęsa. Muzeum poszukuje zdjęć Warszawy z lat 90.

Jak podkreśla muzeum, celem akcji jest ekspozycja wybranych obiektów: zdjęć, albumów, pocztówek czy slajdów na wystawie o Warszawie i fotografii ostatniej dekady XX wieku. "Wybrane fotografie chcielibyśmy włączyć do kolekcji Muzeum Warszawy!" - zachęca w komunikacie.

Wystawa, której otwarcie planowane jest na październik 2022 roku, opowiadać będzie o tym, co działo się w fotografii i w Warszawie w latach 90. "Oprócz spojrzenia zawodowych fotografów i fotografek interesuje nas pokazanie w muzeum fotografii amatorskiej, która w tym czasie przeżywała swoją transformację" - podkreślono.

Warszawa z lat 90. na zdjęciach. Czego szuka muzeum?

Muzeum szczególnie zależy na fotografiach z kartonową postacią Lecha Wałęsy, która na początku lat 90. stała na Rynku Starego Miasta. Zdjęcia zbierane są do 10 marca. Można je wysyłać na adres: fotokolekcja@muzeumwarszawy.pl lub zadzwonić pod numer: (22) 277 43 25 od wtorku do piątku od godziny 10 do 15. Muzeum zaprasza także na stacjonarne dyżury: