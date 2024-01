Kulisy zatrzymania Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim

We wtorek późnym popołudniem policjanci w Pałacu Prezydenckim zatrzymali prawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z naszych ustaleń wynika, że cała akcja trwała około 20 minut. Ostateczna decyzja o wejściu do pałacu zapadła, gdy prezydent Andrzej Duda wyjechał na spotkanie do Belwederu. Według naszych źródeł, konkretne miejsce przebywania posłów w budynku wskazali policjantom funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

Kamiński i Wąsik przed pałacem, policjanci nie reagują

Kilkanaście minut przed godziną 15 na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego pozwolono wejść dziennikarzom. Miał się odbyć briefing. Nie przekazano bliższych informacji, czego będzie dotyczył, ani kto weźmie w nim udział. Z naszych ustaleń wynika, że obserwujący całą sytuację policjanci już wtedy mieli wiedzę, że będą to poszukiwani przez nich Wąsik i Kamiński, a informacja ta miała dotrzeć do nich drogą "nie służbową", co oznacza, że nie był to oficjalny komunikat urzędników prezydenta ani samych polityków. Źródłem wiadomości, według naszych informatorów, miały być osoby z "wnętrza kancelarii".