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Śródmieście

Dwa tysiące osób broniło tego miejsca. Dopięli swego

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Księgarnia wróciła na Krakowskie Pzedmieście
W lokalu przy kampusie UW znów jest księgarnia
Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
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W lokalu przy historycznej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego znów można kupić książki. Na razie tylko te wydane przez sama uczelnię. Wkrótce oferta ma być szersza. UW deklaruje stworzenie własnymi siłami księgarni naukowej z prawdziwego zdarzenia.

Księgarnia Liber działała przy Krakowskim Przedmieściu 24 od 1991 roku. Zajmowała dwa lokale w budynku Szpitala św. Rocha, jednego z budynków kampusu centralnego UW. W jednym (tym bliżej głównej bramy) sprzedawano literaturę piękną, drugi specjalizował się w książkach naukowych.

Apelowali o ratowanie "wyjątkowego miejsca"

Jednak w tym roku sieć popadła w problemy finansowe i zamknęła stacjonarne księgarnie. Punkt przy Krakowskim Przedmieściu był ostatnim szańcem tradycyjnego handlu. Aż padł.

Tym samym w sąsiedztwie największej polskiej uczelni (około 40 tysięcy studentów i studentek) została tylko jedna księgarnia naukowa - ta nosząca imię Bolesława Prusa. Patrząc nieco dalej trzymają się jeszcze ogólnotematyczny Leksykon i Dedalus z przecenionymi pozycjami, oba przy Nowym Świecie. W ostatnich latach księgarnie w okolicy raczej znikały niż powstawały. Dość wspomnieć Tarabuka czy flagowy salon Empiku.

Petycję w obronie Libra podpisało w internecie prawie dwa tysiące osób. Podkreślano, że jest to wyjątkowe miejsce, mocno związane ze społecznością uniwersytecką, w którym można kupić "książki naukowe, podręczniki akademickie, a w dziale z literaturą piękną w wysmakowane powieści, dobre reportaże, wartościowe książki dla dzieci i poezję". Sygnatariusze listu apelowali do władz Uniwersytetu Warszawskiego "o podjęcie działań mających na celu utrzymanie tego wyjątkowego miejsca".

Księgarnia Uniwersytecka otworzyła swoje podwoje
Księgarnia Uniwersytecka otworzyła swoje podwoje
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Księgarnia Uniwersytecka w miejscu Libra

Apel przyniósł skutek. W ostatnich dniach w witrynach jednego z lokali po Librze pojawiły się książki, a nad wejściem zaświecił napis "Księgarnia Uniwersytecka". Na razie nabyć można tu tylko publikacje sygnowane przez UW i uczelniany merch - bluzy, koszulki, czapki.

"Obecnie w ofercie znajdują się publikacje naukowe Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych jednostek UW współpracujących z WUW, a także gadżety uniwersyteckie. Asortyment będzie sukcesywnie poszerzany m.in. o publikacje innych wydawnictw naukowych oraz wybrane tytuły literatury pięknej. Rozszerzenie oferty wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru hurtowni, która będzie dostarczała publikacje, dlatego proces ten będzie przebiegał stopniowo" - wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania dr Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego.

I zapowiada, że należąca uczelni Księgarnia Uniwersytecka docelowo będzie zajmowała oba lokale przy Krakowskim Przedmieściu.

Księgarnia wróciła na Krakowskie Przedmieście 42
Księgarnia wróciła na Krakowskie Przedmieście 42
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Zatrudnili tych samych pracowników

Co więcej, jak zapewniła Modzelewska, zatrudnienie znaleźli także księgarze z Libra. "Zespół księgarni pozostał ten sam - dotychczasowi pracownicy księgarni Liber zostali zatrudnieni przez Uniwersytet Warszawski" - poinformowała.

Jesienią w przestrzeni księgarni planowane są spotkania promocyjne poświęcone publikacjom UW.

Pierwsza o otwarciu Księgarni Uniwersyteckiej poinformowała "Gazeta Stołeczna".

Źródło: tvnwarszawa.pl
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