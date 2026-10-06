Dwa tysiące osób broniło tego miejsca. Dopięli swego
Księgarnia Liber działała przy Krakowskim Przedmieściu 24 od 1991 roku. Zajmowała dwa lokale w budynku Szpitala św. Rocha, jednego z budynków kampusu centralnego UW. W jednym (tym bliżej głównej bramy) sprzedawano literaturę piękną, drugi specjalizował się w książkach naukowych.
Apelowali o ratowanie "wyjątkowego miejsca"
Jednak w tym roku sieć popadła w problemy finansowe i zamknęła stacjonarne księgarnie. Punkt przy Krakowskim Przedmieściu był ostatnim szańcem tradycyjnego handlu. Aż padł.
Tym samym w sąsiedztwie największej polskiej uczelni (około 40 tysięcy studentów i studentek) została tylko jedna księgarnia naukowa - ta nosząca imię Bolesława Prusa. Patrząc nieco dalej trzymają się jeszcze ogólnotematyczny Leksykon i Dedalus z przecenionymi pozycjami, oba przy Nowym Świecie. W ostatnich latach księgarnie w okolicy raczej znikały niż powstawały. Dość wspomnieć Tarabuka czy flagowy salon Empiku.
Petycję w obronie Libra podpisało w internecie prawie dwa tysiące osób. Podkreślano, że jest to wyjątkowe miejsce, mocno związane ze społecznością uniwersytecką, w którym można kupić "książki naukowe, podręczniki akademickie, a w dziale z literaturą piękną w wysmakowane powieści, dobre reportaże, wartościowe książki dla dzieci i poezję". Sygnatariusze listu apelowali do władz Uniwersytetu Warszawskiego "o podjęcie działań mających na celu utrzymanie tego wyjątkowego miejsca".
Księgarnia Uniwersytecka w miejscu Libra
Apel przyniósł skutek. W ostatnich dniach w witrynach jednego z lokali po Librze pojawiły się książki, a nad wejściem zaświecił napis "Księgarnia Uniwersytecka". Na razie nabyć można tu tylko publikacje sygnowane przez UW i uczelniany merch - bluzy, koszulki, czapki.
"Obecnie w ofercie znajdują się publikacje naukowe Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych jednostek UW współpracujących z WUW, a także gadżety uniwersyteckie. Asortyment będzie sukcesywnie poszerzany m.in. o publikacje innych wydawnictw naukowych oraz wybrane tytuły literatury pięknej. Rozszerzenie oferty wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru hurtowni, która będzie dostarczała publikacje, dlatego proces ten będzie przebiegał stopniowo" - wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania dr Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego.
I zapowiada, że należąca uczelni Księgarnia Uniwersytecka docelowo będzie zajmowała oba lokale przy Krakowskim Przedmieściu.
Zatrudnili tych samych pracowników
Co więcej, jak zapewniła Modzelewska, zatrudnienie znaleźli także księgarze z Libra. "Zespół księgarni pozostał ten sam - dotychczasowi pracownicy księgarni Liber zostali zatrudnieni przez Uniwersytet Warszawski" - poinformowała.
Jesienią w przestrzeni księgarni planowane są spotkania promocyjne poświęcone publikacjom UW.
Pierwsza o otwarciu Księgarni Uniwersyteckiej poinformowała "Gazeta Stołeczna".