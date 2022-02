Księgarnia z 17-letnią historią musi się zwijać, bo dzielnica robi konkurs... "lokal na kulturę"

Wśród wystawionych przez Śródmieście lokali do wynajęcia znalazła się i ten zajmowany przez znzną księgarnię Tarabuk, która działa już od 17 lat. Jej klienci i przyjaciele skierowali do burmistrza dzielnicy petycję, w której proszą o wyłączenie lokalu z ogłoszonego przetargu. - Lokal tętnił życiem, działo się tu mnóstwo różnych rzeczy, a w plebiscytach mieszkańców zajmowaliśmy czołowe miejsca. I takie zaskoczenie - mówi nam właściciel księgarni.

Urząd dzielnicy Śródmieście w lutym wystawił do wynajęcia siedem lokali z przeznaczeniem na działalność kulturalną połączoną z małą gastronomią. Wśród wystawionych do wynajęcia lokali są takie, gdzie nic się nie dzieje, ale też takie, gdzie wciąż prowadzona jest działalność. Tak jest w przypadku największego z nich przy Nowym Świecie 61/63, gdzie przez lata znajdowała się siedziba "Krytyki Politycznej", a teraz wciąż działa Nowy Świat Muzyki. Tam mieści się również znana księgarnia Tarabuk, który dwa razy zwyciężyła w plebiscycie "Ulubiona Księgarnia Warszawy".

Klienci i przyjaciele księgarni skierowali w tej sprawie petycję do burmistrza Śródmieścia Aleksandra Ferensa. Do soboty rano podpisało się pod nią 520 osób. "Apelujemy do Pana o wyłączenie pomieszczenia księgarni Tarabuk z ogłoszonego przetargu na nowego najemcę Kawiarni Nowy Świat albo wpisanie do warunków przetargu zagwarantowania jej obecności bądź podjęcie innych decyzji prowadzących do tego samego celu" - czytamy w petycji.

Jak przekonują autorzy, księgarnia jest jedną z wizytówek nie tylko Warszawy, ale całego Śródmieścia i ważne, aby tej rangi instytucja kultury posiadała stały adres: "My klienci Tarabuka i jego przyjaciele zwracamy się z apelem do Pana Burmistrza o utrzymanie siedziby księgarni, która co roku jest wybierana w plebiscytach na Ulubioną Księgarnię Warszawy. Od Pana decyzji zależy, czy porównywana z kultową księgarnią Szekspir w Paryżu księgarnia Tarabuk pozostanie na Nowym Świecie 63".

Właściciel księgarni: od 17 lat cieszymy się uznaniem z różnych stron. I takie zaskoczenie

Jak mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Jakub Bułat, do sierpnia ubiegłego roku głównym najemcą kawiarni było stowarzyszenie Smolna, które już wcześniej zabiegało, aby tę umowę przedłużyć. Bez skutku. - W grudniu dostaliśmy pismo, że do końca lutego musimy się wynieść z lokalu, ponieważ będzie przeprowadzony przetarg. Napisałem pismo do burmistrza 14 stycznia. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi. Postanowiliśmy się też odwołać do naszych klientów, fanów, przygotowaliśmy petycję - wyjaśnia Bułat.

Zapewnia, że czynsz opłaca terminowo. - Lokal tętnił życiem. Stowarzyszenie Smolna znane jest z tego, że organizuje koncerty chopinowskie, wystawy, inne koncerty, a w weekendy działał tu teatr maskarady dla dzieci, teatr Żydowski. Działo się tu mnóstwo różnych rzeczy. W plebiscytach mieszkańców zajmowaliśmy czołowe miejsca, mamy certyfikat dla małych księgarń. Od 17 lat cieszymy się uznaniem z różnych stron. I takie zaskoczenie - zwraca uwagę właściciel. I dodaje, że w przetargu udziału nie weźmie, bo lokal jest olbrzymi: - Stowarzyszenie Smolna będzie w nim brało udział.

Adres przy Nowym Świecie już trzecia z kolei lokalizacja księgarni. - Czwartej już nie udźwigniemy. Nie jestem młody, żeby zaczynać wszystko od początku. Myślę, że przy odrobinie dobrej woli moglibyśmy tu zostać, ponieważ lokal też ma być przeznaczony na kulturę, wiec renomowana księgarnia jak najbardziej pasuje. Skoro już jest, nie trzeba jej niszczyć - przekonuje Bułat. - Na dzień dzisiejszy mam przed oczyma wizję, że muszę się wynieść. Nie wiem, czy mam zamawiać książki, czy prowadzić wyprzedaż. Wiem, że jak powiększę liczbę książek to być może będę musiał te wyrzucić na śmietnik, rozdać. To już odbija się na naszym funkcjonowaniu - podsumowuje.

Tarabuk działa w Warszawie od 17 lat Tarabuk

Burmistrz: księgarnia nie miała umowy z ZGN Śródmieście

Z kolei burmistrz Śródmieścia zastrzega, że petycja nie trafiła jeszcze na jego biurko. Kiedy odczytujemy mu postulaty właściciela kawiarni, mówi: - W tej chwili trwa konkurs "lokal na kulturę". Obejmuje on siedem lokali śródmiejskich, w bardzo atrakcyjnych miejscach. Jest to konkurs otwarty i każdy podmiot na prawo w nim uczestniczyć. Dotyczy to również lokalu na Nowym Świecie.

- Nie mogę się wypowiadać na temat jakichkolwiek podmiotów, które mają prawo brać prawo w konkursie, aby utrzymać jego transparentność i bezstronność. Pracownicy Urzędu Dzielnicy i ZGN Śródmieście stanowią część komisji konkursowej, w której też biorą udział pracownicy Biura Kultury urzędu miasta, przedstawiciele strony społecznej wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego, a także pracownicy biura komunikacji społecznej ratusza - dodaje Ferens.

Zwraca też uwagę, że jego wypowiedzi na temat potencjalnych oferentów mogłyby zostać potraktowane jako "próba wywierania nacisku na członków komisji", a konkurenci mogli by tym samym "podważyć obiektywizm i transparentność pracy komisji".

A dlaczego umowa dzierżawy z księgarnią nie została przedłużona? - Księgarnia Tarabuk, która prowadzi również drugą księgarnię na terenie Śródmieścia, w ogóle nie miała umowy z ZGN Śródmieście. Księgarnia podnajmowała lokal bezpośrednio od Stowarzyszenia Smolna, któremu umowa najmu wygasła w sierpniu 2021 roku. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę Stowarzyszeniu na kontynuowanie działalności, pomimo trwających od kilku miesięcy przygotowań do konkursu, aż do momentu rozpoczęcia otwarcia ofert konkursowych - wyjaśnia Ferens.

37 księgarń w Śródmieściu

Termin składania ofert w przetargu mija 28 lutego, koperty zostaną otwarte 1 marca. - Obecnie, w Śródmieściu w lokalach należących do Miasta działa 37 księgarń. Jestem umówiony we wtorek z przedstawicielami Polskiej Izby Książki oraz Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Porozmawiamy o sytuacji ruchu księgarskiego w Śródmieściu i o tym, w jaki sposób możemy podtrzymywać działalność księgarń w sytuacji, w której uchwała Rady Warszawy nie daje nam możliwości udzielania obniżek czynszów z powodu obniżenia przychodów spowodowanego pandemią. W ciągu ostatnich dwóch lat, Zarząd Śródmieścia udzielił najemcom wsparcia na kwotę około 57 milionów złotych z około 70 milionów udzielonych w całej Warszawie - podaje burmistrz.

- Robimy wszystko aby nasi mieszkańcy mieli nieograniczony dostęp do dóbr kultury w wielu miejscach naszej dzielnicy. Jesteśmy zawsze otwarci na dialog i pomagamy przedsiębiorcom jak możemy. Stąd moja zachęta do wystartowania w konkursie, ponieważ na chwilę obecną Tarabuk nie jest stroną w sprawie dotyczącej lokalu. Przedłużenie terminu funkcjonowania Stowarzyszenia było możliwe tylko do określonej daty i jesteśmy zobowiązani prawem, aby jej przestrzegać - podsumowuje.

