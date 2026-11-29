Śródmieście "Ksiądz z osiedla" ukarany i wydalony z domu zakonnego Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Tomasz Polak o zmniejszającej się liczbie księży w Kościele Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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O karze poinformował Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów. Duchowny zamierza odwołać się do Stolicy Apostolskiej.

Ks. Rafał Główczyński zyskał rozgłos w 2023 roku, kiedy latem w każdą sobotę organizował ewangelizacyjne dyskoteki bez alkoholu pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie. W 2024 roku przez okres Wielkiego Postu organizował tam nabożeństwa drogi krzyżowej o godzinie 23. W lipcu 2024 roku otworzył na Bulwarach Wiślanych w stolicy klubokawiarnię bez cennika pod nazwą Cyrk Motyli.

W lutym wystąpił w programie TVN "The Traitors. Zdrajcy". Latem poinformował, że zbiera środki na barkę, na której planował otworzyć kolejną klubokawiarnię bez cennika.

Ksiądz Główczyński ukarany suspensą

W sobotę na stronie Polskiej Prowincji Salwatorianów opublikowane zostało oświadczenie, w którym przełożeni duchownego poinformowali, że na ks. Główczyńskiego została nałożona kara suspensy, która wiąże się z tym, że zakonnik nie może sprawować żadnych sakramentów, w tym odprawiać mszy świętej. Ponadto władze zakonne złożyły prośbę do ordynariusza wrocławskiego o wycofanie mu upoważnienia do słuchania spowiedzi i głoszenia Słowa Bożego.

"W decyzji, którą ks. Rafał otrzymał, zostało mu przypomniane, że w tej sytuacji, gdyby mimo zakazu wynikającego z suspensy, próbował sprawować sakrament pokuty i pojednania, rozgrzeszenie przez niego udzielone będzie nieważne. Otrzymał również zakaz noszenia stroju zakonnego i duchwnego oraz zamieszczania zdjęć w przestrzeni medialnej, na których występuje w takim stroju" - czytamy w oświadczeniu.

Zakonnik o próbach zastraszania

Konflikt z przełożonymi rozpoczął się od ogłoszonej pod koniec października decyzji o przeniesieniu zakonnika z Piastowa, w którym mieszkał od pięciu lat, do Trzebnicy. W odpowiedzi na pytania mediów o przyczynę przenosin salwatorianie opublikowali oświadczenie, w którym przedstawili swoją decyzję jako normalną praktykę zmiany miejsca zamieszkania zakonnika. Zaznaczyli, że ks. Główczyński nie uzyskał zgody władz zakonnych na zakup barki na Wiśle ani domu rekolekcyjnego na Maderze.

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W odpowiedzi ks. Główczyński opublikował emocjonalny wpis, w którym zarzucił przełożonym pisanie nieprawdy. Zapewniał, że przełożeni wiedzieli o planach zakupu barki i mu nie zabronili. "Jestem księdzem, który chciał coś dla ludzi zrobić, parę rzeczy mi się udało i chyba to zaczęło przeszkadzać" - ocenił. Zapowiedział zwołanie konferencji, na której opublikuje "obszerny materiał ze skanami maili pokazującymi, jaka jest prawda".

We wpisie z 19 listopada ks. Główczyński przyznał, że dostał od przełożonych zakaz medialnych wypowiedzi i publikowania postów. W piątek 27 listopada ponownie zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przedstawił swoją wersję spotkania z Zarządem Polskiej Prowincji Salwatorianów, które miało miejsce 2 listopada w Krakowie. Według zakonnika przełożeni próbowali go zastraszyć, a na koniec powiedzieli: "tylko nie mów nikomu".

Salwatorianie twierdzą, że "mijał się z prawdą"

Według zakonu w swoim wpisie z 27 listopada ks. Główczyński przedstawił "zniekształcony i wybiórczy" przebieg spotkania z przełożonymi, w którym "mijał się z prawdą".

W sobotnim oświadczeniu salwatorianie zaznaczyli, że w związku z planowaną zmianą miejsca zamieszkania ks. Główczyńskiego, dzieła, na których prowadzenie posiadał zgodę (chodzi o klubokawiarnię), miały zostać przez niego przekazane w zarząd osób świeckich do 1 listopada. Ks. Rafał zadeklarował, że zarząd nad Fundacją Na Blokach, którą założył, zostanie przekazany w ręce osób świeckich. Jednak władze zakonne nie otrzymały od niego informacji, czy to zrobił. Ich zdaniem ks. Główczyński nigdy nie otrzymał polecenia, aby "zamknąć" prowadzone lokale pod nazwą "Cyrk Motyli".

Autorzy oświadczenia zaznaczyli też, że Główczyński nigdy nie otrzymał zgody na zakup barki oraz domu na Maderze.

"Zarząd prowincji zakonnej miał wiedzę o tych pomysłach, ale po analizie i rozeznaniu nie wyraził akceptacji co do ich realizacji. Ponadto ks. Główczyński otrzymał wręcz wyraźny zakaz na zakup tych miejsc. Następnie w maju br. poinformował nas jako zarząd, że po jego udziale w programie »The Traitors« pojawił się sponsor na zakup barki. Wówczas po raz kolejny otrzymał odpowiedź odmowną w tej kwestii. Następnie rozpoczął on zbiórkę pieniężną promowaną przez swoje media społecznościowe, na zakup barki" - czytamy w oświadczeniu.

Został wydalony z domu zakonnego

Zdaniem przełożonych zachowanie ks. Główczyńskiego wywołało "poważne zgorszenie zewnętrzne", dlatego 28 listopada został wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym. Nie może także przebywać w żadnym innym domu zgromadzenia salwatorianów.

Podkreślili, że powyższe decyzje nie mają jeszcze charakteru ostatecznego i ks. Rafał ma możliwość powrotu zarówno do wspólnoty zakonnej, jak i pełnienia posługi kapłańskiej.

W sobotę wieczorem ks. Główczyński opublikował w mediach społecznościowych kolejny wpis, w którym zapowiedział odwołanie się do Stolicy Apostolskiej od decyzji przełożonych.