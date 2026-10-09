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Śródmieście

Kryzys psychiczny. Lista programów i placówek udzielających wsparcia

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Zdrowie psychiczne
Film przygotowany przez angielski klub na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Źródło wideo: Norwich City FC
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Warszawski magistrat przypomina gdzie osoby, będące w kryzysie psychicznym mogą znaleźć wsparcie. Miasto wymieniło też programy, z których można skorzystać.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zapoczątkowany w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health). Głównym przekazem obchodów jest przede zwiększanie świadomości na temat zdrowia psychicznego, rodzajów i objawów zaburzeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Celem święta jest także włączanie osób, które doświadczyły kryzysów psychicznych w budowanie systemu opieki i wsparcia, dlatego tegoroczne hasło obchodów to: "Głosy osób z doświadczeniem są słyszane: prawdziwe głosy, prawdziwe zmiany". Symbolem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest żółta wstążka.

Pomoc dla dzieci i młodzieży

Warszawski ratusz informuje, że w każdej miejskiej szkole zapewniony jest dostęp do psychologów i/lub pedagogów szkolnych. Jednocześnie, w zależności od potrzeb, w stołecznych szkołach zatrudnia się również innych specjalistów - logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz pedagogów specjalnych.

W Warszawie działa również sieć 28 miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne. W przypadku miejskich poradni (poza placówkami specjalistycznymi) obowiązuje rejonizacja, dzięki temu placówki zapewniają kompleksowe wsparcie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu danej dzielnicy.

W poradniach zatrudnieni są specjaliści m.in.: psycholodzy, pedagodzy (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej), terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi oraz pedagodzy specjalni. W niektórych pracują także interwenci kryzysowi, którzy w ramach ścisłej współpracy ze szkołami podejmują działania z zakresu profilaktyki czy udzielają wsparcia społecznościom szkolnym podczas sytuacji kryzysowych.

Programy wsparcia

Warszawa wspiera zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży nie tylko poprzez specjalistyczną pomoc w placówkach, ale także działania profilaktyczne i edukacyjne. W miejskich poradniach realizowane są bezpłatne programy warsztatowe, takie jak "WAWA-TUS-y" dla uczniów szkół podstawowych oraz "Młoda Warszawa" - Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży ze szkół średnich, które pomagają rozwijać kompetencje społeczne, radzić sobie ze stresem, budować relacje i wzmacniać poczucie własnej wartości. Dodatkowo Szpital Wolski prowadzi pogram promocji zdrowia "WSPIERAM!", w ramach którego prowadzone są warsztaty socjoterapeutyczne dla młodych osób, a także zajęcia wspierające rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Młodzi Warszawiacy mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w miejskich ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej oraz centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży działających w wielu dzielnicach miasta. Placówki oferują m.in. konsultacje psychologiczne, diagnozę, psychoterapię oraz, w razie potrzeby, specjalistyczną opiekę psychiatryczną.

Ponad cztery godziny dziennie w sieci

W ramach kampanii "Warszawa chroni dzieci" stołeczny ratusz, we współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami badawczymi, upowszechnia zasady i dobre praktyki korzystania przez dzieci z internetu, mediów społecznościowych czy komunikatorów. Celem akcji jest również podniesienie świadomości rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym nt. zagrożeń na jakie są one narażone w świecie cyfrowym.

Z badań przeprowadzonych w tym roku przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa wynika, że w Polsce ponad 80 proc. dzieci w wieku 7–14 lat korzysta z internetu. Średni dzienny czas online w tej grupie wynosi 4 godziny i 25 minut – to najwyższy wynik spośród wszystkich standardowych kategorii wiekowych, włącznie z dorosłymi.

"Poza faktem dotyczącym czasu spędzanego przez dzieci i młodzież w intrenecie, zagrożeniem jest charakter treści, z którymi stykają się w świeci cyfrowym" - podkreślił ratusz.

Profilaktyka depresji poporodowej

Mieszkanki Warszawy, które są w ciąży lub urodziły w ostatnich 12 miesiącach, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji poporodowej. Celem tego miejskiego programu jest poprawa dobrostanu psychicznego młodych matek oraz zapobieganie negatywnym skutkom depresji dla kobiety i dziecka.

Depresja poporodowa dotyka co najmniej kilkanaście procent kobiet w ciąży i po porodzie. Nieleczona prowadzi do osłabienia więzi emocjonalnej matki z dzieckiem, zaburzenia w karmieniu piersią oraz negatywnie wpływa na rozwój psychologiczny dziecka. Więcej o warszawskim profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji poporodowej: zdrowie.um.warszawa.pl/depresja-poporodowa.

Pomoc psychologiczną swoim pacjentkom świadczy również Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet. Na wsparcie w placówce mogą liczyć m.in. przyszłe mamy, pacjentki leczące się z powodu niepłodności, doświadczające choroby onkologicznej, kobiety po traumatycznych zdarzeniach czy w kryzysie zagrożenia życia.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Dla wszystkich Warszawianek i Warszawiaków w kryzysie Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc – od konsultacji psychologicznych po schronienie. Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na Ursynowie. Można zgłosić się tam osobiście lub zadzwonić pod numer 511 200 200 – przeznaczony dla osób w kryzysie samobójczym, albo 514 202 619 – aby uzyskać informacje i umówić się na spotkanie.

W Śródmieściu, przy Pl. Dąbrowskiego 7, codziennie w godz. 8:00–20:00 działa Punkt Interwencyjny, który zapewnia interwencję kryzysową i krótkoterminową pomoc psychologiczną, a także organizuje warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia, m.in. dla rodziców po stracie dziecka w wyniku samobójstwa.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Zdrowie psychiczneCentra Zdrowia PsychicznegoPsychiatria
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