Śródmieście Krakowskie Przedmieście w weekendy będzie deptakiem

Od nocy ze środy na czwartek, z 3 na 4 czerwca, ulice Krakowskie Przedmieście i krótki odcinek Nowego Światu znów będą deptakiem. Od Miodowej do Świętokrzyskiej będą mogli poruszać się tylko piesi i rowerzyści.

Tak będzie we wszystkie weekendy do końca lipca. Za każdym razem Krakowskie Przedmieście będzie zamykane w noce z piątku na sobotę, a ruch i autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą tu wracały w poniedziałki o świcie.

Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Na wszystkich wlotach deptaku będą ustawiane bariery. Na Bednarskiej będzie ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się.

Autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami. Pojazdy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 zmienią trasy. 106 i 111 będą jeździły ulicą Królewską, przez Plac Małachowskiego do Mazowieckiej i Świętokrzyskiej. Z kolei autobusy linii 116, 178, 180, 503 pojadą Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, przez Plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej.

Linie 128 i 175 w kierunku Szczęśliwic i Lotniska Chopina pojadą: Miodową, Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską, a na Plac Piłsudskiego wrócą przez Marszałkowską i Królewską. Z kolei linia nocna N44 będzie kursować Senatorską, przez Plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.