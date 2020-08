"24-karatowe złoto na ołtarzach". Remontują kościół seminaryjny przy Krakowskim Przedmieściu

W barokowym kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca trwa odtwarzanie złoceń na ołtarzach. Jak podaje stołeczny konserwator zabytków, od ostatniej konserwacji tych elementów minęło 150 lat. Koszt remontu to 200 tysięcy złotych.

Kościół seminaryjny mieści się przy Krakowskim Przedmieściu 52/54, tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Jak poinformował stołeczny konserwator zabytków, w tym roku prowadzone są prace przy dwóch ołtarzach bocznych: Matki Bożej Różańcowej i Imienia Jezus. - Powstały one w latach 1720-1750, natomiast dekoracyjne ornamenty zostały dodane w XIX wieku. Na prace pozłotnicze tych ołtarzy miasto przekazało dotację w wysokości 200 tysięcy złotych - podał.

Ostatnia konserwacja tych elementów wystroju kościoła była prowadzona około 150 lat temu. - Przez ten czas stan zabytku uległ pogorszeniu - zaznacza konserwator i tłumaczy, że miały na to wpływ zarówno żerowanie szkodników - drewnojadów, warunki atmosferyczne, jak i nieprawidłowe działania naprawcze, między innymi nawarstwienia odbiegające od oryginału.

- Na powierzchni ołtarzy znajdowało się kilka warstw farby olejnej, a elementy złocone były pokryte wtórnie pastami i lakierami, które tylko z daleka mogły dawać łudzący efekt złocenia. Wszystkie te nieprawidłowe działania doprowadziły do licznych spękań, odspojeń, ubytków gruntów - wyjaśnia.

Nakładają 24-karatowe złoto

Te prace wykonano w ubiegłych latach. Natomiast w tym roku remont dofinansowało miasto, co umożliwiło odtworzenie złoceń. - Jest to jedna z najkosztowniejszych czynności przy konserwacji tego zabytku - podkreśla konserwator. - Założeniem programu prac konserwatorskich było usunięcie wtórnych warstw aż do pierwotnych złoceń i polichromii. Zabieg ten pozwoli na wyeksponowanie oryginalnej powierzchni i przywrócenie estetycznych walorów zabytku. Przed wykonaniem nowych złoceń najpierw należy odtworzyć grunty. Następnie nakładane jest 24-karatowe złoto płatkowe na poler i mat - wyjaśnia jak wygląda remont krok po kroku.