Policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o kradzieże. Ustalili, że ze stołecznych ulic za jego sprawą mogło zniknąć co najmniej 10 rowerów i hulajnoga elektryczna. Ich wartość to ponad 33 tysiące złotych. Mężczyzna może być też odpowiedzialny za uszczuplenie asortymentu drogerii.

Policjanci ustalili podejrzanego o serię kilkunastu kradzieży na terenie Warszawy. "Głównym celem podejrzanego były rowery. Ukradł ich w tym roku co najmniej dziesięć. Do tego hulajnogę elektryczną, co w sumie dało wartość oszacowaną na ponad 33 000 złotych. Dodatkowo ukradł w jednej z drogerii asortyment na kwotę ponad 3500 złotych" - poinformował w komunikacie młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.