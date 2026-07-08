Szukają go w sprawie roweru
Do kradzieży roweru doszło przy ulicy Nowy Świat. Wartość jednośladu oszacowali na pięć tysięcy złotych. Policjanci opublikowali zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w tej sprawie.
"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 723 83 92 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-1256/26" - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl
Kradzież roweru w Warszawie. Policja poszukuje tego mężczyzny
Policjanci obiecują anonimowość. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.
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Źródło: tvnwarszawa.pl