Śródmieście Szukają go w sprawie roweru

Skradziono rower, szukają mężczyzny ze zdjęć Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji I

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Do kradzieży roweru doszło przy ulicy Nowy Świat. Wartość jednośladu oszacowali na pięć tysięcy złotych. Policjanci opublikowali zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w tej sprawie.

"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 723 83 92 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-1256/26" - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl

Kradzież roweru w Warszawie. Policja poszukuje tego mężczyzny Kradzież roweru. Policja publikuje wizerunek podejrzanego Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji I Kradzież roweru w Warszawie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji I Kradzież roweru. Policja publikuje wizerunek podejrzanego Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji I

Policjanci obiecują anonimowość. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.

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