Śródmieście Policjanci zatrzymali młode małżeństwo. Łupem złodziei padło niemal 100 pierścionków Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci zatrzymali małżeństwo i odzyskali niemal 100 skradzionych pierścionków Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sprawą kradzieży blisko 100 pierścionków z turmalinem zajmowali się funkcjonariusze z komendy przy Wilczej w Śródmieściu Warszawy. Do kradzieży doszło w sklepach przy ulicy Chmielnej i Nowym Świecie.

Blisko 100 skradzionych pierścionków

Z ustaleń policji wynikało, że podejrzane w tej sprawie jest młode małżeństwo z Piaseczna. "W ich mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli blisko 100 skradzionych wcześniej pierścionków z turmalinem. 36-letnia kobieta oraz 31-letni mężczyzna zostali zatrzymani, oboje to obywatele Polski" - przekazał asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Szybko wyszło na jaw, że małżonkowie sprzedali również kilkanaście par drogich okularów pochodzących z kradzieży. Biżuteria i okulary to jednak nie wszystko. 31-latek jest dodatkowo podejrzany o inne kradzieże w sklepach w Warszawie i Piasecznie.

Przyjeżdżał z Piaseczna kraść w Warszawie alkohol

"Przyjeżdżał z Piaseczna do centrum stolicy, gdzie kradł alkohol wysokoprocentowy. W piaseczyńskich sklepach miał natomiast kraść kawę i perfumy. Jego łupem padło kilkadziesiąt paczek kawy. Łączne straty związane z przestępstwami objętymi sprawą oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych" - opisał policjant.

Małżeństwo usłyszało zarzuty kradzieży oraz paserstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Zatrzymanej parze grozi do pięciu lat więzienia.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.