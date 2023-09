Kradł skrzynki po piwach spod lokali nad Wisłą. Straty restauratorów na kilka tysięcy złotych

Kradzież skrzynek traktował jako dodatkowe źródło dochodu

- Ponieważ restauratorzy nieraz skarżyli się, że ktoś je im podkrada, strażnicy postanowili wylegitymować tragarza. 45-letni mężczyzna przyznał, że zabrał skrzynki z pustymi butelkami sprzed jednego z lokali i zrobił to bez wiedzy i zgody personelu. Co więcej, nie krył, że robił to już od kilku miesięcy i stało się to jego dodatkowym źródłem dochodów - poinformowała straż miejska.