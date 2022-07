Kradł rowery, wpadł przez GPS. 44-latek przyznał się do zarzutów

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież siedmiu rowerów. Sprawca przy pomocy specjalnych nożyc przecinał linki i łańcuchy, którymi właściciele przypinali jednoślady do ogrodzeń, słupków czy stojaków. Ostatni ze skradzionych rowerów miał zamontowany GPS, co pomogło w ujęciu sprawcy - przekazał rzecznik śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata.

Do zdarzenia doszło 4 lipca tego roku przy ulicy Grzybowskiej. - Kiedy pokrzywdzony zauważył, że jego rower wart blisko cztery tysiące złotych "zniknął" z miejsca, gdzie go zostawił, zgłosił sprawę na policję. Ustaleniem sprawcy tego przestępstwa i jego zatrzymaniem zajęli się funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu - opisał Szumiata.