Poznał kobietę i uwięził ją w piwnicy

Do śródmiejskiej komendy zgłosiła się zaniepokojona kobieta. Poinformowała funkcjonariuszy, że jej 32-letnia córka nie wróciła na noc do domu.

- Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu przystąpili do działania. W wyniku szeroko zakrojonych czynności operacyjnych dotarli do jednego z budynków przy ulicy Koszykowej. Tam usłyszeli w piwnicy wzywającą pomocy kobietę. Wyważyli drzwi do pomieszczenia i uwolnili pokrzywdzoną. 32-latka została przetransportowana do szpitala - przekazuje w komunikacie sierż. szt. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.