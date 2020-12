Sześć nowych karetek. "To tymczasowe, supernowoczesne szpitale na kółkach"

Wyposażone w nowej generacji sprzęt medyczny, przystosowane do walki z COVID-19. Sześć ambulansów trafiło do floty warszawskiego pogotowia. - Interwencji jest znacznie więcej, niż przed wybuchem pandemii - podkreślają przedstawiciele Meditrans.

W nowych karetkach są między innymi defibrylatory transportowe, z możliwością teletransmisji danych medycznych. - W trakcie przewożenia pacjenta do szpitala możliwe będzie prowadzenie konsultacji kardiologicznych w czasie rzeczywistym. To tymczasowe, supernowoczesne szpitale na kółkach – wyjaśnił główny specjalista ds. promocji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans Piotr Owczarski. Dodał, że w walce z COVID-19 kluczowym elementem okazał się system Państwowego Ratownictwa Medycznego. - Szybki i sprawny transport chorych do szpitali pomagał i nadal pomaga ograniczać zagrożenie, bo wirus działa jak bomba biologiczna. W tym procesie Pogotowie Ratunkowe jest bezcenne. Niekończące się transporty chorych do szpitali wymagają jednak dużej ilości ambulansów, bo interwencji jest znacznie więcej, niż przed wybuchem pandemii – podkreślił Owczarski.