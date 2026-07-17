Śródmieście Zderzenie z motocyklistą i korek na Wisłostradzie w porannym szczycie Oprac. Katarzyna Kędra |

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- Około 7.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu samochodu z motocyklistą. Policjanci są w drodze na zdarzenie - poinformowała Monika Kaczyńska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl przekazał, że kierowcy stali w korku, który ciągnął się od od Mostu Gdańskiego do ulicy Karowej. Ustalił jednak około godziny 8, że pojazdy, uczestniczące w zdarzeniu, zjechały z jezdni i ruch się rozładował.