Zderzenie z motocyklistą i korek na Wisłostradzie w porannym szczycie
- Około 7.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu samochodu z motocyklistą. Policjanci są w drodze na zdarzenie - poinformowała Monika Kaczyńska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.
Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl przekazał, że kierowcy stali w korku, który ciągnął się od od Mostu Gdańskiego do ulicy Karowej. Ustalił jednak około godziny 8, że pojazdy, uczestniczące w zdarzeniu, zjechały z jezdni i ruch się rozładował.
Źródło: tvnwarszawa.pl