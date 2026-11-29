Śródmieście Koparki przy Intraco. Tak znika jeden z pierwszych warszawskich wieżowców Dariusz Gałązka |

Rozbiórka Intraco Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Na zdjęciu z góry, wykonanym przez naszego reportera, widać, że fragment niskiej części budynku został już rozebrany. Zostały odsłonięte ściany, koparki stoją wśród gór gruzu. Tuż obok, przy ogrodzeniu, ustawiono kontener wypełniony metalowymi elementami. Nad placem rozbiórki wciąż widać charakterystyczną zieloną fasadę wieżowca.

Wieżowiec rozbiorą piętro po piętrze

Jak zapowiada Polski Holding Nieruchomości, sama wieża będzie rozbierana od góry, kondygnacja po kondygnacji. Prace prowadzi spółka TREE Capital. Według właściciela taki sposób demontażu ma ograniczyć hałas i zapylenie w sąsiedztwie. PHN zakłada, że około 95 procent materiałów z rozbiórki trafi do recyklingu lub zostanie ponownie wykorzystanych.

Rozbiórka Intraco Rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wcześniej z budynku usunięto materiały zawierające azbest. Jak podaje PHN, prace zakończyły się we wrześniu. Inspekcja sanitarna przeprowadziła w ich trakcie osiem kontroli. Według spółki żadna nie wykazała nieprawidłowości.

Chcieli wpisać Intraco do rejestru zabytków

O objęcie wieżowca ochroną wystąpiło stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy. Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, mazowiecki konserwator zabytków uznał, że przebudowy, w tym nadbudowa z przełomu XX i XXI wieku, znacząco zmieniły pierwotną formę biurowca. 17 listopada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymało w mocy odmowę wpisu do rejestru. Decyzja jest ostateczna.

PHN tłumaczy decyzję o rozbiórce ograniczeniami konstrukcyjnymi budynku. Według spółki mimo kolejnych modernizacji biurowca nie dało się dostosować do obecnych wymogów ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji.

Co powstanie w zamian?

W miejscu Intraco właściciel planuje nowy biurowiec o podobnej wysokości i powierzchni. - Chcemy zachować charakterystyczną sylwetkę Intraco w panoramie miasta - zapowiadał prezes PHN Wiesław Malicki. Ale nowy budynek nie będzie tak smukły jak poprzednik.

Intraco, jeden z pierwszych warszawskich drapaczy chmur, otwarto w 1975 roku u zbiegu ulic Stawki i Andersa, noszącej wówczas imię Marcelego Nowotki. Wieżowiec zbudowali Szwedzi dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Intraco". Miał mieścić zagraniczne przedstawicielstwa techniczno-handlowe.