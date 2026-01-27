Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Kontrolerzy prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena dla ratusza

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się budowie MSN (wideo z lutego 2025 r.)
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kontrolerzy negatywnie ocenili działania stołecznego ratusza. Ich zdaniem, doszło do nieprawidłowości, które skutkowały opóźnieniami i wzrostem kosztów inwestycji.
Kluczowe fakty:
  • Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma nową siedzibę na placu Defilad. Otwarto ją w październiku 2024 roku. Cztery miesiące później Najwyższa Izba Kontroli ruszyła z kontrolą przebiegu inwestycji.
  • Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w działaniu ratusza, który nadzorował inwestycję. Mieli też pewne zastrzeżenia wobec dyrekcji placówki.
  • W raporcie czytamy, że urzędnicy rozpoczęli przygotowania inwestycji bez sprecyzowanego planu, a jej założenia zmieniły się krótko po zawarciu umowy z projektantem.
  • W dodatku, gdy trwało projektowanie, status działek, gdzie miało stanąć muzeum, nie był jeszcze uregulowany, a w tle toczyły się prace związane ze zmianą planu miejscowego.

Kontrola rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku i dotyczyła budowy siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w centrum Warszawy. Kontrolerzy sprawdzali, jak przebiegał trwający 18 lat proces inwestycyjny i wydatkowanie na ten cel publicznych pieniędzy. Przyjrzeli się także sposobowi wyłonienia wykonawców i zawierania z nimi umów, sprawowaniu nadzoru inwestorskiego oraz osiągnięciu zakładanych efektów.

Działania kontrolerów były prowadzone dwutorowo: w samym MSN oraz w ratuszu. W raportach pokontrolnych czytamy, że ujawniono nieprawidłowości. Ich efektem były między innymi nadprogramowe wydatki i wydłużony czas realizacji inwestycji.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Źródło: Maja Wirkus

Negatywna ocena działań ratusza

"Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sprawowany przez miasto nadzór nad przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym" - brzmi ogólna ocena w raporcie dotyczącym kontroli przeprowadzonej w ratuszu.

Według kontrolerów, urzędnicy rozpoczęli przygotowania do budowy muzeum bez skonkretyzowania przedmiotu inwestycji. Ta była planowana już od 2005 roku. Gdy zawarli kluczową umowę z architektem, zaledwie po dwóch miesiącach zaszła istotna zmiana w jej treści. Zadanie rozszerzono o projekt Teatru Rozmaitości (TR Warszawa). Skutkowało to zawieszeniem prac projektowych na ponad rok. W tym czasie miasto renegocjowało warunki kontraktu z projektantem. Finalnie termin przygotowania projektu budowalnego przesunął się o niemal 15 miesięcy.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Źródło: PAP/Albert Zawada

Ratusz wyjaśnił kontrolerom, że pierwotna koncepcja z 2005 roku zakładała, że niemal jedna trzecia powierzchni przyszłej siedziby MSN zostanie przeznaczona na cele komercyjne. Jednak podczas spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku zdecydowano, że funkcję komercyjną zastąpi Teatr Rozmaitości.

Skargi na firmę zatrudniającą obsługę i zerwana umowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skargi na firmę zatrudniającą obsługę i zerwana umowa

Dariusz Gałązka

Nieuregulowany status działek i inne nieprawidłowości

Kontrolerzy wytknęli też ratuszowi, że mimo trwających przygotowań do budowy muzeum, nie uregulowano statusu przeznaczonych pod nie działek. Były one objęte roszczeniami wynikającymi z dekretu Bieruta. Miasto nabyło prawo do dysponowania nimi dopiero w 2012 roku, a kolejne osiem lat zajęło formalne przejęcie działki sąsiadującej z terenem budowy. NIK przypomina, że spowodowało to zerwanie umowy z architektem i opóźnienie prac projektowych.

"Projektowanie budynku muzeum odbywało się równolegle do procesu analizy stanu faktycznego i prawnego, zarówno możliwości pozyskania prawa do działek, zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy usytuowania inwestycji bezpośrednio nad metrem" - piszą kontrolerzy w raporcie.

W trakcie prac projektowych doszło do zmian w zapisach planu miejscowego. Konieczne było uwzględnienie ich w projekcie budowlanym. Spowodowało to kolejne opóźnienia.

Kontrolerzy mieli też zastrzeżenia wobec umowy zawartej ze szwajcarskim architektem Christianem Kerezem, która ostatecznie została po pięciu latach zerwana. Znaleźli w niej zapisy, niekorzystne z punktu widzenia interesów miasta. Skutkowały one tym, że niemożliwe było wyegzekwowanie od wykonawcy zapłaty kar umownych z odsetkami na kwotę ponad ośmiu milionów złotych. Dodatkowo w okresie obowiązywania umowy miasto wypłaciło mu ponad dziewięć milionów złotych, co według NIK, było niegospodarnym wydatkiem.

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Źródło: Marta Ejsmont/Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Opóźnienia i wzrost kosztów

NIK ocenił, że po zerwaniu umowy z architektem w 2012 roku, prezydent Warszawy (wówczas była to Hanna Gronkiewicz-Waltz) nie zapewnił "skutecznego i sprawnego nadzoru nad realizacją zadania". Podejmowane działania związane z planowaniem kolejnych etapów inwestycji oraz usuwaniem ewentualnych problemów oceniono jako "niewystarczające".

Skutkiem były przedłużające się prace projektowe i opóźniony termin ukończenia budowy oraz wzrost wynagrodzenia projektanta (o 4,9 mln zł) i wykonawcy generalnego (o 2,3 mln zł).

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Niedoszacowana inwestycja

W raporcie poświęconym dyrekcji MSN nie ma wyrażonej wprost oceny. Pojawiły się dwa główne zarzuty wobec jej działań w zakresie inwestycji.

Według kontrolerów dyrekcja MSN, po objęciu formalnej roli inwestora w 2013 roku, nie oszacowała rzetelnie kosztów inwestycji. Początkowo zakładano, że budowa pochłonie około 270 milionów złotych. Kwota została urealniona w chwili zakończenia prac projektowych, jednak wciąż była niedoszacowana. Ostatecznie całość kosztowała ponad 652 miliony złotych, co przekroczyło wstępne szacunki o ponad 382 miliony złotych.

Drugi zarzut wobec MSN dotyczył braku zabezpieczenia udziału projektanta w odbiorach końcowych inwestycji, mimo że przewidywała to umowa z generalnym wykonawcą.

Budzi skrajne emocje

Budowa nowej siedziby MSN rozpoczęła się w 2019 roku i trwała do września 2024. Budynek zaprojektowała nowojorska pracownia Thomas Phifer and Partners we współpracy z pracownią APA Wojciechowski, natomiast projektantem konstrukcji i instalacji jest biuro BuroHappold Engineering.

Budynek MSN ma prostą formę zbudowaną na planie dwóch prostokątów. Składa się z sześciu kondygnacji - czterech naziemnych i dwóch podziemnych - łącznie to blisko 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego 4,5 tysiąca metrów kwadratowych to przestrzenie ekspozycyjne. Charakterystycznym punktem budynku jest przestronna klatka schodowa, której spektakularność warszawianki i warszawiacy już poznali dzięki fotografiom z budowy. Tworzą ją dwubiegowe schody, po których swobodnie można się przemieszczać w stronę przestrzeni wystawienniczych znajdujących się na wyższych piętrach.

Bryła Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jej skala, kolor i fakt, że jest umiejscowiona w samym centrum stolicy, budzi skrajne emocje - od zachwytów po ostrą krytykę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
Rozebrane elementy pawilonu Emilia
Solatorium. Ciekawy pomysł na Emilię
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Czarny teatr przy białym muzeum. Rusza budowa TR Warszawa
Kultura
OGLĄDAJ: 81. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Trwają obchody
obchody Auschwitz

81. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Trwają obchody
NA ŻYWO

obchody Auschwitz
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w WarszawieNajwyższa Izba Kontroli
