Kontrole przewozu osób. W co siódmej nieprawidłowości
W kontrolę zaangażowani byli funkcjonariusze z warszawskiej drogówki i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
"Podczas kontroli została zweryfikowana legalność prowadzenia przewozu osób taksówką i samochodem osobowym oraz sprawdzano przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych" - przekazał stołeczny ratusz.
Podczas kontroli okazało się, że 18 kierowców nie miało wypisu z licencji, 63 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego, sześciu kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a czterech było po spożyciu środków odurzających i alkoholu.
Trzech poszukiwanych
Pięciu kierowcom zatrzymano prawa jazdy, trzech posługiwało się fałszywym dokumentem, jeden posługiwał się zastrzeżoną kartą pobytu, trzech było poszukiwanych, a czterech przebywało w Polsce nielegalnie.
Jeden przedsiębiorca wykonywał usługi przewozu osób pomimo zawieszenia działalności, a w kilku przypadkach stwierdzono przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji. Ponadto zatrzymano 31 dowodów rejestracyjnych.
Służby zapowiedziały, że kontrole będą kontynuowane.