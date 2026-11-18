Śródmieście Kontrole przewozu osób. W co siódmej nieprawidłowości Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

17.09.2023 | Weszły w życie przepisy zwiększające bezpieczeństwo w taksówkach na aplikację. "Zmiany są potrzebne" Źródło wideo: Maria Mikołajewska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KSP/X

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W kontrolę zaangażowani byli funkcjonariusze z warszawskiej drogówki i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

"Podczas kontroli została zweryfikowana legalność prowadzenia przewozu osób taksówką i samochodem osobowym oraz sprawdzano przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych" - przekazał stołeczny ratusz.

Podczas kontroli okazało się, że 18 kierowców nie miało wypisu z licencji, 63 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego, sześciu kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a czterech było po spożyciu środków odurzających i alkoholu.

Trzech poszukiwanych

Pięciu kierowcom zatrzymano prawa jazdy, trzech posługiwało się fałszywym dokumentem, jeden posługiwał się zastrzeżoną kartą pobytu, trzech było poszukiwanych, a czterech przebywało w Polsce nielegalnie.

Jeden przedsiębiorca wykonywał usługi przewozu osób pomimo zawieszenia działalności, a w kilku przypadkach stwierdzono przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji. Ponadto zatrzymano 31 dowodów rejestracyjnych.

Służby zapowiedziały, że kontrole będą kontynuowane.