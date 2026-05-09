Śródmieście Wozili pasażerów, w Polsce są nielegalnie

Policjanci wystawili prawie 100 mandatów podczas kontroli aut przewozu osób (bez dźwięku) Źródło: KSP

Tym razem kontrole w ramach akcji "Bezpieczny Przewóz" przeprowadzano w rejonie Mostu Poniatowskiego w Warszawie.

W jej wyniku, warszawscy funkcjonariusze straży granicznej i policjanci zatrzymali trzech cudzoziemców, obywateli: Uzbekistanu, Pakistanu oraz Kolumbii. Pracowali oni jako kierowcy przewozu osób na terenie stolicy, a w Polsce przebywają nielegalnie.

Akcja "Bezpieczny Przewóz" Źródło: Straż graniczna

Nie mieli ważnych wiz

- Żaden z zatrzymanych mężczyzn nie posiadał ważnej wizy ani innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo jeden z cudzoziemców posługiwał się bułgarską kartą pobytu figurującą w systemach teleinformatycznych jako dokument utracony i podlegający zatrzymaniu - doprecyzowała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Wobec wszystkich cudzoziemców funkcjonariusze wszczęli postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Zakończyły się one wydaniem decyzji nakazujących opuszczenie terytorium Polski w terminie do 30 dni. Orzeczono również w nich zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen na okres od sześciu miesięcy do roku.

