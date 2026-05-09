Wozili pasażerów, w Polsce są nielegalnie
Tym razem kontrole w ramach akcji "Bezpieczny Przewóz" przeprowadzano w rejonie Mostu Poniatowskiego w Warszawie.
W jej wyniku, warszawscy funkcjonariusze straży granicznej i policjanci zatrzymali trzech cudzoziemców, obywateli: Uzbekistanu, Pakistanu oraz Kolumbii. Pracowali oni jako kierowcy przewozu osób na terenie stolicy, a w Polsce przebywają nielegalnie.
Nie mieli ważnych wiz
- Żaden z zatrzymanych mężczyzn nie posiadał ważnej wizy ani innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo jeden z cudzoziemców posługiwał się bułgarską kartą pobytu figurującą w systemach teleinformatycznych jako dokument utracony i podlegający zatrzymaniu - doprecyzowała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.
Wobec wszystkich cudzoziemców funkcjonariusze wszczęli postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Zakończyły się one wydaniem decyzji nakazujących opuszczenie terytorium Polski w terminie do 30 dni. Orzeczono również w nich zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen na okres od sześciu miesięcy do roku.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż graniczna