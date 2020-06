Będą kontrolować autokary przed wakacyjnymi wyjazdami

Punkt kontroli autokarów przed Torwarem rozpocznie pracę w nadchodzący piątek. Do końca sierpnia policjanci i inspektorzy transportu drogowego będą sprawdzali stan pojazdów przed wakacyjnymi wyjazdami.

Kontrole będą przeprowadzane na parkingu przylegającym do hali Torwaru przy Łazienkowskiej. Po raz pierwszy odbędą się w zakończenie roku szkolnego, czyli 26 czerwca. Tego dnia będą prowadzone od godziny 8 do 16. W kolejne dni, od 27 czerwca do 20 sierpnia, stan autokaru będzie można sprawdzić przez trzy godziny - między 6 a 9.