Konstrukcja spięła dwa nabrzeża. Trwa budowa kładki w Porcie Czerniakowskim

Budowa kładki w Porcie Czerniakowskim rozpoczęła się osiem miesięcy temu i weszła w kluczową fazę. Pojawiła się już konstrukcja spinająca oba nabrzeża. Przeprawa ma być gotowa w sierpniu.

Most budowany jest w miejscu drewnianej przeprawy, zlikwidowanej w 2008 roku. Połączy zachodni brzeg portu z Cyplem Czerniakowskim, będzie też kontynuacją kładki pod mostem Łazienkowskim, która dziś urywa się przed Wisłostradą.

Konstrukcja o szerokości ośmiu i długości 150 metrów (z czego 60 nad samą wodą) będzie przeznaczona dla pieszych i rowerzystów. Argumentem za jej powstaniem była rosnąca popularność Portu Czerniakowskiego, który stał się zapleczem dla warszawskiej żeglugi pasażerskiej i rekreacyjnej.

Zamontowano konstrukcję łączącą oba brzegi

Most jest ze stali z żelbetową płytą zespalającą. Jak informuje stołeczny ratusz, obiekt został posadowiony na wielkośrednicowych palach wierconych. Elementy konstrukcji stalowej zostały wykonane w Hucie Pokój. "Ostatnie elementy konstrukcji stalowej łączące brzegi mające długość 23,2 m i ciężar 30 ton najpierw zostały przymierzone, a następnie zamontowane. Prace te były możliwe dzięki użyciu jednego z największych istniejących dźwigów o nośności 500 ton" - wyjaśnia stołeczny ratusz.

Urzędnicy zapowiadają, że oprócz mostu wybudowana zostanie droga dojazdowa do basenu portowego na zachodnim nabrzeżu. Ponadto wyremontowane zostaną schody na skarpie na wschodnim nabrzeżu kanału, poprawiające dostępność pomostu pływającego i nowopowstałych pomostów żeglugowych i wioślarsko-kajakarskich.

Za inwestycję odpowiada Zarząd Zieleni, a wykonawcą jest firma Primost Południe. Jak zapewniają urzędnicy, kładka ma być gotowa w sierpniu tego roku.

Budowa kładki w Porcie Czerniakowskim Budowa kładki w Porcie Czerniakowskim Źródło: UM Warszawa Budowa kładki w Porcie Czerniakowskim Źródło: UM Warszawa Budowa kładki w Porcie Czerniakowskim Źródło: UM Warszawa Budowa kładki w Porcie Czerniakowskim Źródło: UM Warszawa

Poprzedni most miał być tymczasowy, przetrwał 28 lat

Ratusz przypomina, że do 2008 roku w Porcie Czerniakowskim znajdował się jedyny funkcjonujący w Warszawie most drewniany, został zamknięty ze względu na groźbę zawalenia. Most powstał podczas ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy 2 Warszawskiej Brygady Saperów w Kazuniu, wiosną 1980 r. Budowa trwała trzy tygodnie, miał to być obiekt tymczasowy. W efekcie solidna konstrukcja przetrwała 28 lat i korzystali z niej członkowie Harcerskiego Ośrodka Wodnego, spacerowicze i rowerzyści.

"Most stanowił również unikatową atrakcję turystyczną, gdyż sam port w godzinach nocnych to niezwykle urokliwe i malownicze miejsce. Obecnie Port Czerniakowski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów – można tu uprawiać sporty wodne, spacerować wśród zieleni czy odwiedzić Przystań Warszawa" -wskazują urzędnicy.

Kapsuła czasu

Ratusz zapowiada, że w marcu, po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mostu, nastąpi pamiątkowe umieszczenie Wiślanej Kapsuły Czasu. Do kapsuły trafią artefakty naszych czasów związane z Warszawą i Wisłą.

- Liczymy na to, że w przyszłości kapsułę odkryją osoby, dla których pamiątki będą stanowiły wartość historyczną. Umieszczone w niej przedmioty i list opisują okoliczności, w jakich powstawał most oraz emocje towarzyszące jego budowie. Nie zabraknie również opowieści o Dzielnicy Wisła, którą na co dzień współtworzymy wraz z mieszkańcami. Niewątpliwie będzie to materialne dziedzictwo, które ucieszy przyszłe pokolenia antropologów kultury i miłośników Wisły - zaznacza cytowany w komunikacie ratusza Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły.

Nowy most w porcie Czerniakowskim na wizualizacji Źródło: Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej