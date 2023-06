"Budowane na gruzach getta osiedle miało stanowić pomnik". Muranów Południowy ma ochronić wpis do rejestru zabytków

- Złożone przez społeczników dokumenty, w tym przez fundację "Jeden Muranów" nie były kompletne, dlatego też postepowanie zostało wszczęte przez organ z urzędu. Do momentu wszczęcia postępowania dokumenty nie zostały uzupełnione. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków chciałby chronić zabytki Muranowa, dlatego też organ zwrócił się wcześniej z pisemnym zapytaniem do wszystkich wnioskodawców o wskazanie zagrożeń dla tego terenu - wyjaśnił MWKZ prof. Jakub Lewicki.

Lewicki zaznaczył, że obecnie Muranów znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, co oznacza, że większe prace remontowe i budowlane (działania w obrębie zabytku w oparciu o zapisy Ustawy prawo budowlane) i tak muszą uzyskać wcześniej zgodę konserwatora zabytków. - Do czasu zakończenia procedury wpisu do rejestru osiedle będzie pod tak zwaną ochroną tymczasową, czyli nie będzie możliwości uzgadniania żadnych prowadzonych na tym terenie prac. W przypadku wpisu zespołu budowlanego Muranowa, a więc dokonania wpisu obszarowego chronione byłyby wskazane przestrzenie między budynkami, to jest rozplanowanie określonych placów i ulic, wielkości placów, a także gabaryty, skala budynków - dodał.