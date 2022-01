Konserwator o wycince przy Szwoleżerów: drzewa były chore, uszkadzały elewację budynku

Sprawę wycinki 16 drzew z terenu dawnej Węgierskiej Ekspozytury Handlowej nagłośnili dwa dni temu aktywiści ze stowarzyszenie Miasto Jest Nasze . "Ten budynek obok Łazienek Królewskich z 1972 roku to przykład architektury późnego modernizmu. Cechowało go doskonałe wkomponowanie drzew w zabudowę. Cechowało, bo w ostatnich dniach na terenie obiektu pod topór trafiło 16 drzew m.in. kasztanowiec, brzoza, klon srebrzysty. Wycinka ma najprawdopodobniej związek z planowanym od kilku lat remontem obiektu" – napisali w mediach społecznościowych aktywiści.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków w 2019 roku "z uwagi na zachowane wartości artystyczne i naukowe". W uzasadnieniu decyzji konserwator wskazywał, że "integralnym elementem koncepcji architektonicznej budynku jest otaczający go drzewostan wkomponowany w układ klombów, podcieni i podziałów kwaterowych".

W 2017 roku, na mocy porozumienia między rządem polskim i węgierskim, budynek przeszedł na własność strony węgierskiej. Jak relacjonowała "Gazeta Stołeczna", w 2018 roku wojewódzki konserwator wydał zalecenia, a następnie zaaprobował daleko idącą przebudowę. Ale już rok później wpisał go do rejestru. Jak informował wówczas, pozostały jeszcze prace nad uregulowaniem stanu własności działki, a także opracowywany był projekt kompleksowego remontu i przebudowy obiektu.

Podważona ekspertyza?

Pod wpisem MJN komentarz zamieściła dr Edyta Rosłon ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. "Oceniałam tam 3 drzewa kilka lat temu i znam sprawę. W planach jest zupełne odtworzenie tego obiektu, co obniżało szansę przeżycia brzozy i kasztanowca do minimum. Brzoza miała uszkodzenie pnia na wysokości zadaszenia, jej pień wrastał w ten otwór. Po prostu mogłaby się złamać w tym miejscu przy demontażu galerii. Z kolei kasztanowiec rosnąc w betonie był w bardzo złym stanie - był dziuplasty i miał znaczny posusz. Tu również planowana forma odnowy nie dawała drzewu szans. Klon srebrzysty, choć miał żagiew łuskowatą i był pochylony, to miał najwięcej szans na przeżycie przy zmianie technologii odtwarzania ścieżki i pozostawieniu mis. Jednak moja ekspertyza nie spodobała się inwestorowi. Podważył ją jakiś arborysta. Próbowali nacisków... bym ją zmieniła. Powiedziałam, że takie jest moje zdanie i jeśli chcą innej opinii, muszą zatrudnić innego eksperta. Zapewne ktoś inny wskazał jednak wszystkie drzewa do wycinki. Ja tylko te trzy oceniałam" - zastrzegła.