Konserwator nałożył pół miliona złotych kary na właściciela Domu pod Orłami

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jakub Lewicki nałożył na właściciela Domu pod Orłami karę w wysokości 500 tysięcy złotych. Jak wyjaśnił, bez jego pozwolenia zdemontowano w głównej sali lady, wykładziny, parkiet oraz położono wylewkę samopoziomującą. Według Lewickiego budynek przy Jasnej 1 to "czołowy przykład architektury wczesnego modernizmu w Polsce".

O karze nałożonej karze poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jakub Lewicki na Facebooku. "Profesor Jakub Lewicki wymierzył administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za prowadzenie bez pozwolenia konserwatorskiego robót budowlanych w tzw. sali operacji znajdującej się w budynku przy Jasnej 1 w Warszawie" - czytamy we wpisie.

Konserwator przypomniał w swoim wpisie, że Dom pod Orłami został wpisany do rejestru zabytków w 1968 roku. "Posiadacz obiektu bez pozwolenia organu ochrony zabytków dokonał demontażu lad wraz z cokołami kamiennymi, wykładziny, parkietu oraz wylał wylewkę samopoziomująca. Prowadzone prace budowlane doprowadziły do bezpowrotnej utraty oryginalnej substancji zabytkowej obiektu posiadającego dużą wartość historyczną" - wyliczał MWKZ.

Usunęli lady kasowe, zerwali kamienną posadzkę

Właścicielem zabytkowego obiektu jest Krajowa Rada Spółdzielcza. Jak podała "Gazeta Stołeczna" do niedawna swój oddział miał tam bank Pekao SA, jednak po jego wyprowadzce część budynku została wynajęta firmie Grupa CK z Piaseczna, która urządziła tam lokal bankietowo-eventowy. Według relacji "Stołecznej" roboty w budynku rozpoczęły się w ubiegłym roku, a informacje o nich dotarły do urzędu konserwatorskiego w grudniu. Jak wyjaśniał Lewicki gazecie, jego pracownicy kilkakrotnie próbowali przeprowadzić kontrolę, ale nie zostali wpuszczeni do budynku.