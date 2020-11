Miasto wybrało operatora "patelni"

Popularna "patelnia" to plac przy wejściu do stacji Metra Centrum. Otaczają go ściany pokryte muralami, które ratusz wykorzystuje od lat do kampanii społecznych oraz promocji kultury i sztuki. W połowie października urzędnicy ogłosili konkurs na operatora tej przestrzeni. Szukali podmiotów związanych ze sztuką StreetArt, również tych związanych z organizacjami pozarządowymi, działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.