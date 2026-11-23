Śródmieście Ożywić i nie zepsuć. 36 pracowni chce projektować Mariensztat Piotr Bakalarski |

Konkurs architektoniczny na Mariensztat Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Konkurs organizowany przez miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego został ogłoszony w październiku. Zadaniem jest opracowanie koncepcji przebudowy Rynku Mariensztackiego wraz z przylegającymi do niego ulicami Mariensztat, Sowią i Furmańską, zieleńcami i terenem pod wiaduktem Trasy W-Z. Chodzi o ożywienie przestrzeni i uczynienie jej bardziej dostępną. Bo choć Mariensztat leży pomiędzy turystycznie popularnymi punktami - Starym Miastem, Bulwarami Wiślanymi i Traktem Królewskim - mało kto tam zagląda.

W rynku karmi jedna z najstarszych azjatyckich restauracji w Warszawie - Bliss. Pandemii nie wytrzymał natomiast jeden z pierwszych pubów w stolicy - Pod Baryłką (działał nieprzerwanie od 1990 do 2020 roku). Od kilku lat funkcjonuje kawiarnia Mariensztat Coffe. Obok sklep spożywczy, kawałek dalej apteka. I tyle.

- Rynek, który powinien tętnić życiem, jest po prostu pusty - zauważył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - To jest jedno z najpiękniejszych zadań, jakie Warszawa może dziś dać. Pokażcie nam, jak obudzić Mariensztat i cały jego potencjał - rzucił wyzwanie architektom na filmie opublikowanym na swoim kanale youtube’owym.

37 chętnych do projektowania Mariensztatu

Minął właśnie termin składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. "Na konkurs dotyczący przebudowy Mariensztatu wpłynęło 37 wniosków. Obecnie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego jest na etapie ich weryfikacji, więc ostateczna liczba pracowni, które zostaną zaproszone do składania opracowań studialnych, nie jest jeszcze znana" - poinformował nas wydział prasowy urzędu miasta.

W pierwszym etapie na złożenie opracowań studialnych pozytywnie zweryfikowani uczestnicy dostaną sześć tygodni. Ci którzy przejdą do drugiego etapu, w ciągu ośmiu tygodni będą musieli złożyć prace konkursowe.

Zwycięzcę powinniśmy poznać w pierwszym kwartale 2027 roku. Przewodniczącą sądu konkursowego jest architektka Monika Wróbel, architektka. Zwycięska pracownia otrzyma 100 tysięcy złotych.

Kolonia Mariensztat Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Zachować historyczną materię i zieleń

O tym, że architekci nie mogą przesadnie popuścić wodzów fantazji najlepiej świadczy liczba zastrzeżeń w wytycznych konkursowych.

Zachowane mają zostać między innymi fontanna z mozaiką i ogrodzenie z tralek na Rynku Mariensztackim, a także znajdujące się na terenie osiedla rzeźby. Nowe elementy wyposażenia powinny nawiązywać do istniejących, ale nie mogą tworzyć sztucznej, oderwanej od historii kreacji.

Zachowana ma zostać także historyczna nawierzchni Bednarskiej, Nowego Zjazdu i Grodzkiej oraz samego rynku.

Urzędnicy zachęcają też to odtworzenia historycznego modelu latarni, który został zaprojektowany specjalnie dla Rynku Mariensztackiego - miał betonową podstawę i czteroramienny wysięgnik z kulistą oprawą.

Nie ma mowy o zmniejszeniu ilości zieleni. Miasto chce zachować skarpę, ogrody i wartościową roślinność. Projektanci mogą proponować nowe tereny biologicznie czynne, ale nie kosztem historycznego układu osiedla.

Turystyczny pawilon pod mostem

Architekci powinni wziąć pod uwagę, że rynek może być miejscem imprez plenerowych, ale nie zasugerowano tu konkretnych rozwiązań. Nowa zabudowa pojawi się tylko w jednym punkcie obszaru objętego konkursem - pod wiaduktem Trasy W-Z. Tam, gdzie dziś zatrzymują się autokary i jest kilkanaście miejsc parkingowych dla aut, wybudowany zostanie co najmniej jeden pawilon.

"Obiekt będzie przeznaczony na obsługę ruch turystycznego. Należy zaproponować usługi z zakresu: kultury, wystawiennictwa, handlu, gastronomii z uwzględnieniem ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych, uwzględniając miejsce do przewijania dzieci i osób dorosłych" – zapisano w wytycznych.

Zakres opracowania konkursowego Mariensztatu Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy

Nowa Karowa i inwestycje uniwersyteckie

- To nie jest pojedynczy projekt. Mariensztat połączy się z nową Karową - zastrzegł Rafał Trzaskowski, nawiązując do wyłonionej w konkursie koncepcji pracowni RS Architektura. Przy Karowej, w rejonie zabytkowego ślimaka i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wybudowane zostaną schody w formie promenady. Przybędzie winda, dzięki której miejsce będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Celem jest jest skomunikowanie Traktu Królewskiego z kładką pieszo-rowerową.

Ale okolice będzie się zmieniać nie tylko za sprawą inwestycji miejskich. Wzdłuż Dobrej u wylotu ulicy Mariensztat Uniwersytet Warszawski buduje duży gmach dla wydziałów dziennikarskiego i ekonomicznego. Obiekt ma zostać oddany do użytku w przyszłym roku. Na tym jednak inwestycyjne apetyty uczelni się nie kończą, bo 200 metrów dalej, przy Furmańskiej, planowana jest nowa siedziba socjologii i resocjalizacji.

Spójna kompozycja, artystyczne detale

Historia Mariensztatu sięga XVIII wieku. Powstał jako osada o charakterze rzemieślniczo-handlowym, był mocno związany z Wisłą, gdzie wówczas przede wszystkim łowiono ryby i wydobywano piach. Rzeka pełniła też ważną rolę transportową. Mariensztat był najbliższym zapleczem dla tych funkcji. Z czasem przybywało porządnych kamienic, co świetnie widać na poniższym zdjęciu z początku lat 30. XX wieku.

Widok na Mariensztat z Zamku Królewskiego Źródło zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe / domena publiczna

W czasie Powstania Warszawskiego duża część zabudowy została zniszczona, a to, co ocalało (na przykład wysokie kamienice u stóp kościoła świętej Anny), rozebrano po wojnie. W latach 1948-1949 Mariensztat został odbudowany według projektu Zygmunta Stępińskiego i Pracowni W-Z jako kameralne osiedle mieszkaniowe. Zabudowa udaje XVIII-wieczne miasteczko, ma bardzo uporządkowaną kompozycję z centralnym placem i kamienicami o ujednoliconej wysokości - dwa piętra plus poddasze. Z tego porządku wyłamuje się tylko jeden współczesny budynek. Układ eksponuje Zamek Królewski i kościół św. Anny.

W kolonii zadbano o detale. Jest socrealistyczna figura przekupki z kurą autorstwa znakomitej rzeźbiarki Barbary Zbrożyny. Autorem rzeźb chłopców przy fontannie był Jerzy Jarnuszkiewicz, twórca pomnika Małego Powstańca. Mozaikowy zegar zaprojektował Jan Seweryn Sokołowski. Osiedle ma swoje miejsce w popkulturze - zostało uwiecznione w filmie Leonarda Buczkowskiego "Przygoda na Mariensztacie" i piosence Ireny Santor "Małe mieszkanko na Mariensztacie".