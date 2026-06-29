Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie o przesłuchaniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Lekarz ze swoim radcą prawnym po przesłuchaniu wyszli z prokuratury tylnym wyjściem. Nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jego radca powiedział, że złożył obszerne wyjaśnienia i nie ma wezwania na kolejne przesłuchanie.

- Odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe. Nie było zastrzeżeń co do treści protokołu, który liczy 29 stron - powiedział Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny - wyjaśnił.

Podkreślił, że w oparciu o te dokumenty zaplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków, które będą się toczyć i w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Do prokuratury wpłynęły materiały zaadresowane przez Dawida Kacprzyka. - Są bogate pod względem ilościowym - zaznaczył prokurator.

W najbliższych tygodniach planowane są przesłuchania innych osób pracujących w Szpitalu Południowym.

- Na razie nie będzie przesłuchań osób odpowiedzialnych za nadzór szpital - zaznaczył prokurator Skiba.

Drugie przesłuchanie byłego ordynatora

To było drugie przesłuchanie lekarza. Tym razem mężczyzna stawił się w siedzibie prokuratury z pełnomocnikiem. Czekali na niego dziennikarze.

- Pan doktor jest wezwany w charakterze świadka. Nie jest stroną postępowania. Będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli wyrazi zgodę na odtajnienie części tego, co się dziś wydarzy, być może pan doktor coś państwu powie - zapowiadał wcześniej radca prawny Tomasz Jendrasiak, pełnomocnik Emila Jędrzejewskiego.

Kilkadziesiąt pytań zbył milczeniem

Doktor Emil Jędrzejewski został w minioną środę wezwany w charakterze świadka na przesłuchanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z informacjami, jakie przedstawił dzień wcześniej w wywiadzie w Kanale Zero. Lekarz twierdził, że na SOR Szpitala Południowego, którego koordynatorem był Dawid Kacprzyk, procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

Zarzuty dr. Emila Jędrzejewskiego wobec działalności Szpitala Południowego i dr. Dawida Kacprzyka. Materiał Sebastiana Napieraja Źródło: TVN24

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał, że chirurg zbył kilkadziesiąt pytań milczeniem i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Z tego powodu wyznaczony został termin kolejnego przesłuchania.

- Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi o dwie osoby wraz z ich numerami PESEL. Stwierdził, że jego wiedza dotyczy tych osób - poinformował prokurator Skiba.

Wyjaśnił, że jedna ze wskazanych osób to pacjent, który zmarł w toalecie SOR-u. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi śledztwo. Dodał, że druga osoba wskazana w notatce nie została dotychczas odnotowana w jakiejkolwiek sprawie.

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