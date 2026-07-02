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Śródmieście

Twórczość Fryderyka Chopina z nieco innej perspektywy

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Muzeum Łazienki Królewskie
15.05.2023 | Muzyczna uczta, czyli Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich
Źródło zdj. gł.: Muzeum Łazienki Królewskie
67. sezon Koncertów Chopinowskich rozpocznie się 5 lipca w Łazienkach Królewskich. Zaśpiewa sopranistka Aleksandra Kurzak, a akompaniować jej będzie Piotr Alexewicz. Publiczność usłyszy również poezję oraz pieśni Fryderyka Chopina, czyli rzadziej wykonywaną część jego twórczości.

W tym roku przypada setna rocznica odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina, dlatego cykl rozpocznie się wyjątkowym koncertem inauguracyjnym. Oprócz recitali fortepianowych publiczność usłyszy również poezję oraz pieśni Fryderyka Chopina – rzadziej wykonywaną, niezwykle liryczną część jego twórczości.

"Jubileuszowa inauguracja będzie artystycznym spotkaniem muzyki, poezji i śpiewu, ukazującym twórczość Fryderyka Chopina z nieco innej perspektywy. Wierzę, że będzie to piękny początek kolejnego sezonu Koncertów Chopinowskich i wyjątkowy sposób uczczenia stulecia pomnika kompozytora" - powiedział dyrektor Stołecznej Estrady Andrzej Matusiak, cytowany w informacji prasowej.

Kiedy start?

Inauguracyjny koncert rozpocznie się 5 lipca o godzinie 12 recitalem Piotra Alexewicza, laureata V Nagrody XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W programie koncertu znajdzie się również występ utalentowanego młodego pianisty Pawła Pieczki. Publiczność usłyszy także fragment poezji Leopolda Staffa w wykonaniu Krzysztofa Gosztyły.

Jak podkreślono, szczególnym wydarzeniem inauguracji będzie występ światowej sławy sopranistki Aleksandry Kurzak. Artystka, z towarzyszeniem Piotra Alexewicza, wykona wybrane pieśni Fryderyka Chopina.

O godzinie 16 recital zagra Jakub Kuszlik, laureat IV Nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Przypomniano, że pianista, ceniony za dojrzałość, naturalność i wrażliwość, jest dobrze znany wszystkim fanom muzyki polskiego kompozytora.

Muzyka w każdą niedzielę

Przez całe lato w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16 przed Pomnikiem Fryderyka Chopina występować będą wybitni pianiści z Polski i zagranicy, kontynuując tradycję jednego z najbardziej prestiżowych i najchętniej odwiedzanych cykli koncertów plenerowych w Polsce. Harmonogram koncertów jest dostępny na stronie Stołecznej Estrady. Wstęp na wszystkie Koncerty Chopinowskie jest bezpłatny. Cykl jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Koncerty pod Pomnikiem Chopina rozpoczynają się w tym roku z dwumiesięcznym opóźnieniem. Od ubiegłego roku wokół pomnika trwały remonty. Zarówno niecka, jak i cokół pomnika wraz z tarasami i schodami oraz wybrane elementy zieleni przeszły zaplanowane prace konserwatorskie i rewitalizacyjne.

Organizatorami sezonu koncertowego są: Stołeczna Estrada, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

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Źródło: PAP
Tagi:
MuzykaSport i rekreacja w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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