Śródmieście

Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany

Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
26.06.2021 | Niezwykła wystawa obrazów Zdzisława Beksińskiego
Źródło: Monika Krajewska | Fakty TVN
W Desa Unicum w Warszawie wylicytowany został pierwszy prywatny komputer Zdzisława Beksińskiego. Symbolizuje on przełomowy moment, który otworzył przed artystą nowe, cyfrowe możliwości dokumentowania i tworzenia sztuki.

Jednym z głównych przedmiotów czwartkowej licytacji w Desa Unicum w Warszawie był Apple Macintosh Classic - pierwszy prywatny komputer Zdzisława Beksińskiego, fotografa, grafika i malarza, którego wyobraźnia na trwałe zapisała się w historii polskiej sztuki. Jego malarstwo, balansujące na granicy mrocznej fantastyki i surrealizmu, od połowy lat 70. stało się rozpoznawalną wizytówką artysty.

Licytacja Desa Unicum w Warszawie zakończyła się na kwocie 30 tysięcy złotych. Jednak osoba, która wygrała licytację finalnie zapłaci 36 tysięcy złotych, bo do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20 proc.

Pierwszy prywatny komputer Zdzisława Beksińskiego zostanie wystawiony na licytację
Pierwszy prywatny komputer Zdzisława Beksińskiego zostanie wystawiony na licytację
Źródło: Desa Unicum

Symbolizuje przełomowy moment

U schyłku XX wieku Beksiński, pozostając wierny swojej potrzebie eksperymentu, zaczął włączać do twórczości grafikę komputerową, opartą na zbiorze własnych fotografii. Wystawiony na licytację egzemplarz Apple Macintosh Classic symbolizuje właśnie ten przełomowy moment - otworzył przed artystą także cyfrowe możliwości dokumentowania, przetwarzania i archiwizowania własnej twórczości.

"Komputer stanowi wyjątkową pamiątkę zachowaną po artyście - obiekt był cichym świadkiem codzienności twórcy, jego pracy tekstowej, a następnie stopniowo rozwijającego się dialogu z technologią i grafiką komputerową" - napisano w materiale Desa Unicum.

Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Źródło: Muzeum Historyczne w Sanoku

Aukcje codziennych przedmiotów należących do sławnych osób, organizowane przez Desa Unicum, od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów i instytucji kultury. Komputer Beksińskiego wpisuje się w coraz bardziej popularne zjawisko kolekcjonowania przedmiotów po znanych osobach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie

Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie

Żoliborz
Nieznane dzieła Beksińskiego, funeralny tryptyk Dudy-Gracza, wielkoformatowy Danton

Nieznane dzieła Beksińskiego, funeralny tryptyk Dudy-Gracza, wielkoformatowy Danton

Najnowsze

Opracowała Magdalena Gruszczyńska /tok

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Historyczne w Sanoku

