Licytacja komputera jednego z najbardziej znanych polskich artystów

Jednym z głównych przedmiotów czwartkowej licytacji w Desa Unicum w Warszawie będzie Apple Macintosh Classic - pierwszy prywatny komputer Zdzisława Beksińskiego, fotografa, grafika i malarza, którego wyobraźnia na trwałe zapisała się w historii polskiej sztuki. Jego malarstwo, balansujące na granicy mrocznej fantastyki i surrealizmu, od połowy lat 70. stało się rozpoznawalną wizytówką artysty.

Pierwszy prywatny komputer Zdzisława Beksińskiego zostanie wystawiony na licytację Źródło: Desa Unicum

Symbolizuje przełomowy moment

U schyłku XX wieku Beksiński, pozostając wierny swojej potrzebie eksperymentu, zaczął włączać do twórczości grafikę komputerową, opartą na zbiorze własnych fotografii. Wystawiony na licytację egzemplarz Apple Macintosh Classic symbolizuje właśnie ten przełomowy moment - otworzył przed artystą także cyfrowe możliwości dokumentowania, przetwarzania i archiwizowania własnej twórczości.

"Komputer stanowi wyjątkową pamiątkę zachowaną po artyście - obiekt był cichym świadkiem codzienności twórcy, jego pracy tekstowej, a następnie stopniowo rozwijającego się dialogu z technologią i grafiką komputerową" - napisano w materiale Desa Unicum.

Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok Źródło: Muzeum Historyczne w Sanoku

Aukcje codziennych przedmiotów należących do sławnych osób, organizowane przez Desa Unicum, od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów i instytucji kultury. Komputer Beksińskiego wpisuje się w coraz bardziej popularne zjawisko kolekcjonowania przedmiotów po znanych osobach.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska /tok